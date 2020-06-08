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Üniversite öğrencileri mezuniyet sergisini sanal ortama taşıdı

KARABÜK HABERLERİ  | 08.06.2020 18:51 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencileri mezuniyet sergisini sanal ortama taşıdı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, mezuniyet sergisini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanal ortamda açtı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünün her yıl geleneksel hale getirdiği mezuniyet sergisi, Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda izlenime sunuldu.

Danışmanlığını Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Batur Çay'ın üstlendiği sergide, bu yıl 11 öğrencinin yağlı boya ve karışık teknik çalışmalarına yer verildi.

Bilgisayar aracılığıyla "http://gstf.karabuk.edu.tr/mezuniyetsergisi" adresinden ziyaret edilebilen sergide 66 eser yer alıyor.

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