Üniversite öğrencileri sağlık ocağında eğitime katılıyor

Hakkari’nin Geçitli köyünde yaşayan üniversite öğrencileri Sümbül Tekin ve Ömer Faruk Demir isimli kuzenler, online eğitime köydeki sağlık ocağında katılıyor.

Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan Sümbül Tekin ile kuzeni İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Ömer Faruk Demir, pandemi nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte ikamet ettikleri köylerine geri döndü. Köyde internet alt yapısının yetersiz olması nedeniyle öğrenciler zor şartlar altında online eğitimlerini sürdürüyor.

Tekin ve Demir kuzenler, final sınavlarının olduğu bu dönemde yoğun kâr yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Hava şartlarından dolayı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Bundan dolayı da derslerimizde geri kalıyoruz. Bazen de yollar kapanıyor, karla mücadele ekibi tarafından yolun açılması ile birlikte Geçitli Sağlık Ocağına giderek burada online eğitime katılıyoruz. Bilgisayar ve tabletimiz olmadığı için çok zorlanıyoruz. Zor coğrafyada zor şartlarda bizlere yardımcı olan karla mücadele ekibi ve kapılarını bize açan İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık ocağı çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dediler.



