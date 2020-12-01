Üniversite öğrencilerinden "Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi"

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun Teknopark Ön Kuluçka Girişimcisi Başak Demir ve 6 arkadaşı, hazırladıkları "Helimore Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) Projesi" ile tarımsal ve çevre ilaçlaması yapmayı hedefliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Başak Demir ve 6 arkadaşının Samsun Teknopark Ön Kuluçka Girişimcisi olarak hazırladıkları "Helimore Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi", TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Bilişim Vadisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğinde 5-23 Ekim'de gerçekleştirilen "İnovasyonda Kadın" temalı 5. Girişimcilik Kampı'nda ikincilik elde etti.

Başak Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helimore Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi ile tarımsal ve çevre ilaçlaması yapmak istediklerini söyledi.

Yerli insansız hava aracı üreterek zirai ilaçlamada çiftçilerin hizmetine sunmayı amaçladıklarını belirten Demir, projenin yazılım, donanım ve tasarımının tamamen kendilerine ait olduğunu vurguladı.