Yükseköğretim Kurulu (YÖK), cep telefonu işletmenleri ile yapılan anlaşma ile üniversite öğrencilerine ’6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası’ verileceğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk. Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB’lık “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz. Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır. Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Üniversitelerimizin Zoom, Teams, Youtube gibi araçlarla sağlandığı içerik, link ve yönlendirmeler “6 GB Uzaktan Eğitime Destek" kotasının dışında kalacaktır. Dolayısıyla bu kullanımların, operatörlerinize ait internet paketlerinizin kotasından düşülerek ücretlendirilmesi söz konusu olacaktır” denildi.