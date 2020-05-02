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Üniversite öğrencilerine 6 GB’lık uzaktan eğitime destek kotası

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), cep telefonu işletmenleri ile yapılan anlaşma ile üniversite öğrencilerine ’6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası’ verileceğini duyurdu.Yükseköğretim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), cep telefonu işletmenleri ile yapılan anlaşma ile üniversite öğrencilerine ’6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası’ verileceğini duyurdu.
Yükseköğretim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk. Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB’lık “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz. Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır. Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Üniversitelerimizin Zoom, Teams, Youtube gibi araçlarla sağlandığı içerik, link ve yönlendirmeler “6 GB Uzaktan Eğitime Destek" kotasının dışında kalacaktır. Dolayısıyla bu kullanımların, operatörlerinize ait internet paketlerinizin kotasından düşülerek ücretlendirilmesi söz konusu olacaktır” denildi.

“Rektör Uysal’dan YÖK Başkanı Saraç’a teşekkür mesajı”
YÖK’ün açıklamasının ardından sosyal medyada bir mesaj yayımlayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Uysal, mesajında, "Öğrencilerimize verilen ücretsiz 6 GB’lık "Uzaktan Eğitime Destek" kotası için başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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Merkez
Sibel Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
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Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
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