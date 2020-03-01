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Üniversite öğrencilerine insan hakları anlatıldı

MALATYA HABERLERİ  | 01.03.2020 13:30 | Son Güncelleme

Malatya İnönü üniversitesi öğrencilerini İnsan Hakları konusunda bilgilendiren Avukat Mehmet Tunç, "Hukuk iyi niyetliyi korur" dedi.İnönü Üniversitesi Avukatlarından Av.

Üniversite öğrencilerine insan hakları anlatıldı

Malatya İnönü üniversitesi öğrencilerini İnsan Hakları konusunda bilgilendiren Avukat Mehmet Tunç, "Hukuk iyi niyetliyi korur" dedi.
İnönü Üniversitesi Avukatlarından Av. Mehmet Tunç insan hakları ile ilgili öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Tunç, en temel insan haklarından yaşama, barınma, ifade özgürlüğü gibi konularda düşüncelerini paylaştı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Topluluğu ile Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Topluluğu’nun organize ettiği söyleşi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Naim Akman Konferans Salonunda düzenlendi. Söyleşiye, topluluk üyeleri ile öğrenciler katıldı.
“Hukuk iyi niyetliyi korur”
Kısaca hukukun temel haklar ile olan ilişkisinden bahsederek konuşmasına başlayan Av. Mehmet Tunç, “Hukuk dediğimiz zaman, biz hukukçular olarak aklımıza en temel bilgi olarak Medeni Kanunun 2’nci maddesi gelir. Aslında hepimiz bunu biliriz. Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Tam tersine iyiyi, iyi niyeti korur” şeklinde konuştu.
İnsan hakları kavramını, kendi görüş ve benzetmeleriyle ifade eden Tunç,
“İnsan hakları deyince aklıma ilk gelen şey cenindir. Biz insan olarak cenin dediğimiz hadiseyle anne karnına düşerek bu dünya hayatına girmiş oluyoruz. Her ne kadar anne karnında olsak da, insan sıfatını taşımış oluyoruz ve belli haklara sahip oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının devamında Av. Mehmet Tunç, insan hakları kavramının günümüz dünyasında nasıl kullanıldığı ve ifade edildiği konusunda düşüncelerini paylaştı. Söyleşi, Tunç’un soruları cevaplaması ile sona erdi.

Üniversite öğrencilerine insan hakları anlatıldı

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