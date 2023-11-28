Üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı yapıldı

Şeyh Edebali Üniversitesinde sınav haftasında olan öğrencilere ’Vize Haftasında Çalışması Sizden Çorbası Bizden’ sloganıyla stant açılarak çorba ikramında bulunuldu. Saat 08.00 ile 11.00 saatleri arasında verilen çorba ikramına Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun da katıldı. Gençlere çorba ikram eden Müftü Erhun, yoğun ders çalıştıkları sınav döneminde ve soğuk havada içlerini ısıtacak çorba ikramıyla öğrencilerin yanlarında olmak istediklerini belirtti. Çorba ikramı için çok memnuniyetlerini ifade eden üniversite öğrencileri, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.

