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Üniversite öğrencilerinin barınacağı yurtlar Kovid-19 tedbirleriyle gençleri bekliyor

10.09.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bursa'daki yurtlarda yeni akademik yıl öncesi, Kovid-19 salgını kapsamında dezenfekte ve temizlikten sosyal mesafenin korunmasına kadar her türlü tedbirin alınmasına yönelik hummalı bir çalışma yürütülüyor - Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak: - "İnşallah bir aile ortamında çocuklarımızı kendi evlerine bekliyoruz. Odalarda çocukların ne gibi kurallara uyacaklarını belirten levhalar astık. Yemekhanelerde ne şekilde oturacaklarını, masalarda ikişer kişi oturacak şekilde uyarı levhalarını belirledik" - "Ailelerimiz çok rahat olsun. Öğrencilerimizin her türlü takibi yapılacak. Herhangi bir hastalığı, bir şikayeti olduğu zaman da hastanede tedavi takiplerini de yapacağız"

İSMAİL ÖZDEMİR - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı üniversite öğrenci yurtları, Kovid-19 önlemleri kapsamında gençleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Yüz yüze eğitimin başlayacağı üniversitelerde öğrenim görecek kız ve erkek öğrencilerin kaldığı yurtlarda hummalı bir çalışma yürütülüyor

2020-2021 ve 2021-2022 akademik yıllarında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için 12 Eylül'e kadar yurt başvuruları sürerken binalar ve sosyal alanlarda da Kovid-19 tedbirlerine yönelik önlemler alınıyor.

Yaşam alanları sürekli dezenfekte edilerek temizlenen yurtlar, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına yönelik uyarı levhaları ve görsellerle de donatılıyor.

Özellikle elle temas edilen noktalara dezenfektanlar konulan yurtlarda, maske temini konusunda da öğrencilere destek olunması planlanıyor.

Gençlerin oda temizliğinde hijyen şartlarını sağlayacak materyallerin de yurt yönetimlerince temin edilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor.

Yemekhanedeki ürünlerden kuru gıdalar da paketlenmiş halde öğrencilerin hizmetine sunularak salgın tedbirlerinin üst düzeyde olması hedefleniyor.

- "Salgın önlemleri noktasında kontroller sürekli yapılacak"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, AA muhabirine, öğrencileri büyük bir özlemle beklediklerini söyledi.

Üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirdiklerini, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını periyodik sürdürdüklerini belirten Başparmak şöyle devam etti:

"Haftada bir zaten bu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir aile ortamında çocuklarımızı kendi evlerine bekliyoruz. Odalarda çocukların ne gibi kurallara uyacaklarını belirten levhalar astık. Yemekhanelerde ne şekilde oturacaklarını, masalarda ikişer kişi oturacak şekilde uyarı levhalarını belirledik. Ayrıca yemek alırken sosyal mesafe koymalarını, içeri girerken de dezenfekte işlemlerini yapmalarını sağlayacağız."

Başparmak, salgın önlemleri noktasında kontrollerin sürekli yapılacağını ve öğrencilerin huzurlu bir akademik dönem geçirmelerini istediklerini söyledi.

- Yurtlar hazır hale getirildi

Öğrencilere de aşı olmalarını tavsiye ettiklerini belirten Başparmak, "HES kodlarına bakarak ve ateş ölçümlerini yaparak öğrencilerimizi, evlatlarımızı yurtlarımızda barındıracağız. Öğrencilerin geliş gidişlerinde, diğer ortamlarda da maske ve mesafe kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz zaten. Bizim buralarda yapacağımız sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerde de onları belli bir şekilde yığılmalar olmadan bu hizmetleri de vermeye çalışacağız." diye konuştu.

Devlet yurtlarında kalacak öğrencileri güzel bir ortamın beklediğini dile getiren Başparmak şunları kaydetti:

"Ailelerimiz çok rahat olsun. Öğrencilerimizin her türlü takibi yapılacak. Herhangi bir hastalığı, bir şikayeti olduğu zaman da hastanede tedavi takiplerini de yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızı tüm illerde gerçekten güvenilir, konforlu ve temiz bir şekilde öğrencilerimize hazır hale getirdik. Ailelerimiz çok rahat olsunlar, gönülleri ferah olsunlar, biz kendi evlatlarımız gibi onların sağlığıyla, temizliğiyle her türlü ihtiyaçlarıyla ilgileneceğimizi bilsinler. Kendi evlerine öğrencilerimizi bekliyoruz, biz de onları özledik."

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