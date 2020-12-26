Üniversite öğrencilerinin internet sıkıntısı çözüldü

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler Mahallesinde üniversite öğrencilerinin internet çekmemesi nedeniyle uzaktan eğitim görememeleri üzerine Akçadağ Belediyesi harekete geçerek sorunu çözdü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle eğitimde yüzyüze eğitime verilen aranın ardından öğrenciler uzaktan eğitim ile derslerine devam ediyor. Ancak Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler Mahallesinde yaşayan üniversite 4. Sınıf öğrencisi Merve Kozan ile üniversite 2. sınıf okuyan Erkan Polat köyde internet çekemediği içi n canlı derslere giremiyor. Öğrencilerin sıkıntısının İhlas Haber Ajansı’nda yayınlanmasının ardından harekete geçen Akçadağ Belediyesi sorunun çözümü için çalışma başlattı.

İnternet sıkıntısı nedeniyle derslerine katılamayan Kırıkkale Üniversitesi son sınıf öğrencisi Merve Kozan’ı evinde ziyaret eden Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Başkan Ali Kazgan’ın talimatları ile hemen harekete geçtiklerini söyledi. 11 Mart’ta Türkiye’de görülen korona virüsü vakasının ardından yüzyüze eğitimlere ara verildiğini ve bu süreçte uzaktan eğitime geçildiğini ifade eden Işık, “Akçadağ’ımıza bağlı Demirciler mahallesi coğrafi olarak zor bir bölgede olması nedeniyle burada internet frekansları biraz kısıtlı. Bu nedenle buradaki öğrencilerimiz derslerine rahat bir katılamıyor ve sınavlara giremiyorlardı. Haberlerde görünce bizde hemen buraya gelerek sorunun çözümü noktasında çalışma başlattık. Şuan getirdiğimiz modem ile bağlantı sorunu kısmen çözülmüş durumda. İnşallah Merve kızımız ve diğer öğrencilerimiz derslerini en iyi şekilde yapar ve vatana millete hayırlı bir birey olurlar” dedi.

Merve Kozan ise, sorunlarının çözümü noktasında yanlarında olan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ve ekibine teşekkür ederek “Şuan internetimiz iyi çekiyor, inşallah bunun geri dönüşünü çok olumlu bir şekilde alacağım” diye konuştu.

Baba Yaşar Kozan’da, kızının derslere girememesi nedeniyle moralinin her zaman bozuk olduğunu ancak sorunun çözülmesi ile artı yüzünün güldüğünü söyleyerek, “Bundan sonra derslere sağlıklı şekilde girecek olan evlatlarımız da başarılı olur ve mezun olarak memleketine faydalı olurlar” şeklinde konuştu.

