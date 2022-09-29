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Üniversite öğrencisi Azra'nın katilinin ölümü, annenin acısını hafifletmedi

29.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da öldürülen Azra Gülendam'ın Osmaniye'de yaşayan annesi Mezide Haytaoğlu: - "O caninin ölmesi beni hiç rahatlatmadı"

OSMANİYE (AA) - Antalya'da geçen yıl ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren hükümlünün ceza infaz kurumunda intihar etmesi, genç kızın annesinin acısını hafifletmedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mezide Haytaoğlu, AA muhabirine, kızını kaybetmenin acısını yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Hükümlünün intiharının kendisini rahatlatmadığını belirten Haytaoğlu, "Adalet yerini buldu. Başka anneler benim gibi üzülmesin. O caninin ölmesi beni hiç rahatlatmadı, biraz daha acı çekmesini istiyordum." dedi.

Haytaoğlu, annelerin evlat acısı yaşamaması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Benim çektiğim evlat, ciğer acısını şimdi onun annesi de yaşayacak. İstemem annelerin üzülmesini ama annesi benim acımı şu an anlayacak. Yavrunun, ciğerin yok olması ne demekmiş. Allah'ın yarattığı kulun canını nasıl aldın? Onu Allah'a havale ediyorum. Yavrumun mezarına gideceğim. Haberi almıştır. Müjdeyi vereceğim, sarılacağım, öpeceğim, koklayacağım yavrumu. Bir nebze de olsa biraz rahatlamıştır."

Anne Haytaoğlu, kızının ilçedeki mezarını da ziyaret etti.

- Olayın geçmişi

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'dan 28 Temmuz 2021'den itibaren haber alamayan ailesi durumu polise bildirmiş, genç kızın cesedi Varsak'taki ormanlık alanda gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Mayıs'ta yapılan karar duruşmasında sanık Ayhan, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı"dan da 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı tek kişilik odada dün akşam intihar girişiminde bulunan hükümlü Ayhan, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

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