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Üniversite öğrencisi, fidan dikimi için kullanılması amacıyla drone tasarladı

NİĞDE HABERLERİ  | 15.11.2020 12:12 | Son Güncelleme

Niğde Teknopark'ta insansız hava araçları alanında çalışan Utkucan Uyanık: - "Drone, içinde fidan olan ve organik malzemeden üretilen kapsülleri belirli yükseklikten bırakıyor. Kapsüller yüksek irtifadan hızla düşerek toprağa saplanıyor. Fidanı koyduğumuz malzeme organik olduğu için doğaya zarar vermiyor"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Teknopark'ta insansız hava araçları üzerine çalışma yapan OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Utkucan Uyanık, fidan dikim çalışmalarında kullanılması amacıyla drone tasarladı.

Ulaşılması zor alanlardaki ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılması amacıyla drone tasarlayan Uyanık, AA muhabirine, salgın nedeniyle memleketi Niğde'ye geldiğini, "Ağaçlan Drone Projesi" ile Niğde Teknopark'a başvurduğunu, ön kuluçka merkezinde çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Uyanık, projeyi kendi olanaklarıyla geliştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Projemi insansız hava aracını temel alarak hazırladım. Drone, içinde fidan olan organik malzemeden üretilen kapsülleri belirli yükseklikten bırakıyor. Fidan kapsülleri de yüksek irtifadan hızla çarparak toprağa saplanıyor. Fidanı koyduğumuz malzeme organik olduğu için doğaya zarar vermiyor. Malzemeyi ve droneyi kendim ürettim. Teknopark'ta uçuş denemeleri yaptık.

Cihazım yaklaşık 30 dakika havada kalabiliyor, üzerindeki kamerayla anlık görüntü alınabiliyor ve elde ettiği verileri okuyabiliyoruz. Cihazım şu an 4 fidan bırakabiliyor fakat projemin ilerleyen dönemlerinde daha büyük bir cihazla daha çok fidan kapsülü taşımayı hedefliyorum. Projemi ekstrem ağaçlandırma için geliştirdim."

Uyanık, cihazın şu an yaklaşık 500 metre yüksekliğe çıkabildiğini, 2 kilometrelik menzili olduğunu sözlerine ekledi.

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