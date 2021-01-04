Üniversite sanayi iş birliği çok daha etkin yürütülecek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve beraberindeki heyet, Gaziantep Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ve GSO Mesleki Eğitim Merkezi’ni (GSO-MEM) ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel ve yetkililerin yer aldığı ziyarette yalın üretim, verimlilik ve kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalar anlatıldı.

Ziyaretleri için Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a teşekkür eden Adnan Ünverdi, üniversite-sanayi işbirliğinde yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Model Fabrika’nın Gaziantep ve ülkemiz için çok önemli bir proje olduğunu kaydeden Ünverdi, “Burada verilecek eğitimlerle verimliliği ve kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz. Gaziantep ve Güneydoğu bölgemizdeki işletmelerimize yalın üretim, dijital dönüşüm, endüstri 4.0 ve diğer konularda verilecek eğitimlerle, yalın üretim metotlarını bizzat uygulayarak gerçek bir üretim ortamında bir fabrikanın daha verimli olması için gereken her şeyi test ederek öğretmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Üniversite öğrencilerini Model Fabrikaya ve GSO-MEM’e davet eden Ünverdi, “Geleceğimiz olan gençlerimizi burada eğitmek istiyoruz. Gençlerimizin derslerde gördüğü teorik eğitimleri burada pratiğe dökerek onları mesleğe daha hazır hale getirmek amacındayız. Bunu da işbirliği içinde yapacağız” ifadelerini kullandı.

Üniversite ve sanayiyi bir araya getirmek istediklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ise, “Teori ile pratiği bir araya getirerek Gaziantep, Türkiye ve Dünya’nın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmek istiyoruz. Bizi ancak üretim kurtarır. Ülke olarak daha çok üretim, daha çok paylaşım yaparak daha da zenginleşmek amacındayız. Hayatı daha da yaşanabilir kılmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaptığımız ziyaretleri üretime dönüştürmek için elimizden geleni yapacağız” diyen Özaydın, “Birlikte ortaya koyduğumuz fikirleri üretime dönüştürme hedefindeyiz. Bunun için gayret göstereceğiz. Bilgiyi ürüne dönüştürmek için çalışacağız. Bilgiyi ürüne dönüştürdüğünüzde galip gelirsiniz. Sanayi odamız ile de işbirliği içinde çalışarak kentimiz ve ülkemizin gelişmesi için çaba göstereceğiz. Ev sahipliği için Başkanımız Adnan Ünverdi ve ekibine çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

