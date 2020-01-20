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  4. Üniversite-sanayi iş birliği için görüşmeler devam ediyor

Üniversite-sanayi iş birliği için görüşmeler devam ediyor

ERZURUM HABERLERİ  | 20.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şubesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şubesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibini misafir etti.
Kendilerini ağırladıkları için TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok’a teşekkür eden Rektör Çomaklı, üniversite olarak sanayi ile iş birliğini önemsediklerini, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çalışmaya devam ettiklerini ve üniversitenin başarı çıtasını daha yükseklere çıkarma noktasında tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.
Üniversite-Sanayi iş birliğinin kaynakların rasyonel şekilde kullanılması açısından önem taşıdığını vurgulayan Rektör Çomaklı, bununla birlikte özellikle küçük ve orta ölçekli sanayinin hem zaman hem de AR-GE altyapı maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle sürdürülebilir iş birliğine ihtiyaç duyduklarını, üniversite olarak kendilerinin de bu noktada önemli girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.
TÜMSİAD Erzurum Şubesinin şehrin gelişimine katkıda bulunan çalışmalar yaptığını belirten Çomaklı sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Üniversite olarak sanayici ve iş insanları ile sık sık bir araya geliyoruz. Kariyer Merkezimiz aracılığıyla aynı zamanda bu birlikteliği öğrencilerimiz ile de sağlıyoruz. Üniversite olarak iş insanlarımıza her türlü desteği veriyoruz. TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok ile şehrimizin ve bulunduğumuz bölgenin gelişimine sunulabilecek katma değerin hangi alanlarda ve nasıl olabileceğini konuştuk. Bu noktada göstermiş oldukları yakın ilgiden ve misafirperverliklerinden dolayı kendisine ve yönetimine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok ise Rektör Çomaklı’nın STK, dernek ve vakıflara gösterdiği yakın ilgiden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Dernek olarak yaptıkları faaliyetlerden bahseden Başkan Gözütok, bölgenin bilim üssü olan Atatürk Üniversitesinin şehrimize ve ülkemize büyük katkılarda bulunduğunu söyledi.
Atatürk Üniversitesi ile sürekli olarak iletişim halinde olduklarını vurgulayan Gözütok, üniversitenin imkânlarından kolaylıkla faydalandıklarını ve birçok etkinlikte paydaş olarak çalıştıklarını ifade ederek sağladığı kolaylık ve gösterdiği yakınlıktan dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.

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