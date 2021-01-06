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Üniversite-sanayi iş birliğine bakanlıktan destek

AYDIN HABERLERİ  | 06.01.2021 12:58 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) ortak olarak yer aldığı proje, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı 16.

Üniversite-sanayi iş birliğine bakanlıktan destek

Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) ortak olarak yer aldığı proje, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında desteklenecek projeler arasında yer aldı.

Harran Üniversitesi ile Fellas Gıda & Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş. iş birlikleriyle gerçekleşecek projede, ADÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Fatih Mehmet Yılmaz, Arş. Gör. Ahmet Görgüç ve Gıda Yük. Müh. Esra Gençdağ yer alıyor.

‘Endüstriyel Vişne Çekirdeği Atığından Katma Değeri Yüksek Bitkisel Protein Tozu Üretimi, Protein Bar Üretim Formülasyonunda Kullanımı ve Ticarileştirilmesi’ başlıklı proje kapsamında, hem deneysel çalışmalar ile en uygun protein tozu üretim parametreleri belirlenecek hem de elde edilen protein tozlarından formülasyon çalışmalarıyla ticari yöntemlerle protein barlar üretilerek piyasaya arzı sağlanacak. Bitkisel protein kaynaklarına ve sıfır atık kavramına dünyada ve ülkemizde oldukça yoğunlaşıldığını vurgulayan Doç. Dr. Fatih Mehmet Yılmaz, “Vişne meyvesinin anavatanı Türkiye’dir ve dünyada en çok vişne üreten birkaç ülkeden biriyiz. Bu meyve yüzde 90 oranında endüstride işlenmekte ve prosesten ayrılan çekirdeklerin de yüksek miktarda protein içerdiğini tespit ettik. Üstelik çekirdekten kozmetik ürünlerde kullanmak üzere yağı ayırdıktan sonra protein üreteceğiz ve dolayısıyla atığın atığı bir materyalden katma değeri yüksek bir ürünü yüksek saflıkta sanayicimize kazandıracağız” dedi.

Üniversite - sanayi iş birliği ve koordinasyonu ile yürütülecek projenin toplam bütçesi 300 bin TL olacak ve iki yıl sürecek.

Üniversite-sanayi iş birliğine bakanlıktan destek

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