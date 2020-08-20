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Üniversite-sanayi iş birliğine devam temennisi

MALATYA HABERLERİ  | 20.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeniden Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeniden Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Rektörümüz 4 yıldır görev yapıyor, bu süre içerisinde üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde ciddi çalışmalar yaptık. Göreve yeniden atanmış olması özellikle birlikte yürüttüğümüz projelerin devamı açısından bizleri mutlu etmiştir. Üniversite-Sanayi İş birliği olarak sürdürdüğümüz çalışmalar rektörümüzün yeni döneminde de devam edecek. Yeni dönemde yürüteceğimiz en önemli projemiz ‘Model Fabrika’ projesi olacak. Dünya genelinde hızla yaygınlaşan ve imalat sanayi işletmelerinde verimliliği artırmak amacıyla uygulanan model fabrikalar ülkemizde Ankara ve Bursa’da kuruldu. Odamız ve üniversitemiz ortaklığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da destekleriyle inşallah model fabrikalardan birini de Malatya’mızda kuracağız. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Prof. Dr. Ahmet Kızılay hocamıza yeni görev döneminin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Üniversite-sanayi iş birliğini önemsiyoruz”
Ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile görev süremiz içerinde ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Üniversite-sanayi iş birliğini önemsiyoruz. Bu dönemde de üniversitemiz ile MTSO arasında yapacağımız ortak çalışmalara devam edeceğiz ve daha da ileriye götüreceğiz. Üniversitemize bağlı Teknokent’imizde MTSO en önemli ve büyük ortağımız. Bu dönemin en önemli projesi olarak birlikte model fabrika üzerinde çalışacağız. Sanayi Bakanlığımızın desteği ve katkısıyla model fabrikayı Malatya’ya kazandıracağız ve en güzel şekilde işleteceğiz. Bu nazik ziyaretleri için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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