YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Üniversite sınavına hazırlanan gençler için etkinlik

Üniversite sınavına hazırlanan gençler için etkinlik

01.02.2021 08:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Üniversite sınavına hazırlanan gençler için etkinlik

Hakkari Gençlik Merkezi Müdürlüğü, üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik etkinlik düzenledi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü programında yer alan “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında Hakkari Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversite sınavına hazırlanan gençler için Mergabütan Kayak Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Hakkari Gençlik Merkezi Müdürlüğü, üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik etkinlik düzenledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü programında yer alan “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında Hakkari Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversite sınavına hazırlanan gençler için Mergabütan Kayak Merkezinde etkinlik düzenlendi. Merkezde doğa yürüyüşü, treking ve kayak etkinliği yapan gençler, moral depoladı.
Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, ‘İşte Kar, İşte Yar’ sloganıyla başlattıkları etkinlik kapsamında gençler için bir program düzenlediklerini ifade ederek, “Gençlerimizin motivasyonunu ön planda tutmaya, onları geleceğe ışık tutacak çalışma ve çabayla hayatı anlamlandırma yolunda gönül kapılarımızı ardına kadar açarak, gençlerimizi hem karla hem de yarla buluşturmaya geldik. Çünkü kar ruhumuzu serinleten muhabbetten bir yardır. Ayrıca, devletimizin kamu hizmeti olarak sunulan imkanlara kavuşturmaya ve bugün de etkinliklerimiz içinde yer alan merkezimizin çalışmalarının her yerde yapılabileceğini göstermek gayesiyle üniversite sınavlarına hazırlık için gençlik merkezine gelen gönüllü gençlerimizi kayak merkezimize ve doğa yürüyüşüne getirdik. Desteklerini gençlerimiz için seferber eden, il müdürümüz ve idarecilerimize, gençlik liderlerimiz ve personellerine gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Üniversite sınavına hazırlanan gençler için etkinlik

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında küfür skandalı!Canlı yayında küfür skandalı!
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Hakkari Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:24
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:53

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Deva Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Karda çatıları çöken 12 nüfuslu aile yardım eli bekliyor

Karda çatıları çöken 12 nüfuslu aile yardım eli bekliyor

Yüksekova’da çocukların kar üstünde misket keyfi

Yüksekova’da çocukların kar üstünde misket keyfi

Başkan Aşkan’dan ’Kâbe’ hakaretine tepki

Başkan Aşkan’dan ’Kâbe’ hakaretine tepki

Hakkari belediyesi, vücudunda kesikler olan köpeği tedavi altına aldı

Hakkari belediyesi, vücudunda kesikler olan köpeği tedavi altına aldı

Hakkari’de 213 yerleşim yolu kapandı

Hakkari’de 213 yerleşim yolu kapandı

Yüksekova’da doğum hastası için seferberlik

Yüksekova’da doğum hastası için seferberlik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.