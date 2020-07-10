YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Üniversite temizlik personeline hijyen eğitim

Üniversite temizlik personeline hijyen eğitim

ANTALYA HABERLERİ  | 10.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi temizlik personeline Temizlik ve Hijyen Semineri verildi.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Temizlik İşlerinde Uyulması Gereken Kurallar ve Hijyenin Önemi konulu bir seminer düzenlenerek üniversitenin temizlik işlerinde çalışan temizlik personellerine hijyen anlatıldı.Küresel salgın nedeniyle kişisel temizliğin yanında mekan temizliğinin de ön plana çıktığı son günlerde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ev İdaresi Birimi’nden Suzan Veziroğlu tarafından verilen “Temizlik ve Hijyen” seminerinde; üniversite binalarının iç ve dış mekan temizliği, zemin bakımı, destek hizmetleri faaliyet alanında yer alan malzemelerin depo yönetimi ve bölüm iş organizasyonları ile temizlikte dikkat edilecek kurallar hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan seminerde salon girişinde katılımcılara maske dağıtıldı, ateş ölçümü yapıldı ve dezenfektan ile eller temizlenerek salona girildi.

Üniversite temizlik personeline hijyen eğitim

Akdeniz Üniversitesi temizlik personeline Temizlik ve Hijyen Semineri verildi.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Temizlik İşlerinde Uyulması Gereken Kurallar ve Hijyenin Önemi konulu bir seminer düzenlenerek üniversitenin temizlik işlerinde çalışan temizlik personellerine hijyen anlatıldı.
Küresel salgın nedeniyle kişisel temizliğin yanında mekan temizliğinin de ön plana çıktığı son günlerde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ev İdaresi Birimi’nden Suzan Veziroğlu tarafından verilen “Temizlik ve Hijyen” seminerinde; üniversite binalarının iç ve dış mekan temizliği, zemin bakımı, destek hizmetleri faaliyet alanında yer alan malzemelerin depo yönetimi ve bölüm iş organizasyonları ile temizlikte dikkat edilecek kurallar hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.
Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan seminerde salon girişinde katılımcılara maske dağıtıldı, ateş ölçümü yapıldı ve dezenfektan ile eller temizlenerek salona girildi.

Üniversite temizlik personeline hijyen eğitim

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pes dedirten görüntü! Traktöre bağlayıp götürdü Pes dedirten görüntü! Traktöre bağlayıp götürdü
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Antalya Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:40
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:01

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Berrin Eczanesi
Muratpasa
Denizin Eczanesi
Muratpasa
Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.