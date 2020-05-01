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Üniversitede e-kıraathane söyleşileri yapıldı

KİLİS HABERLERİ  | 01.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde kesintisiz olarak iki yıldır devam eden kıraathane söyleşileri, dünyada ve Türkiye’de yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle dijital platformda gerçekleştirildi.Ramazan ayı içerisinde düzenlenen kıraathane söyleşilerinin ilk konuğu, Kilis’te daha önce valilik görevinde de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı oldu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde kesintisiz olarak iki yıldır devam eden kıraathane söyleşileri, dünyada ve Türkiye’de yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle dijital platformda gerçekleştirildi.
Ramazan ayı içerisinde düzenlenen kıraathane söyleşilerinin ilk konuğu, Kilis’te daha önce valilik görevinde de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı oldu. Çataklı’nın sunumu öncesinde Kilis Valisi Recep Soytürk ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da birer selamlama konuşması yaptılar. Kilis Valisi Soytürk, Bakan Yardımcısı Sayın Çataklı’ya hoş geldiniz dedikten sonra, Kilis’te Korona virüs salgını sürecinin başarılı bir şekilde yönetildiğini ifade ederek Kilis Belediyesine, sağlık çalışanlarına, emniyet personeline, Vefa Destek Grubuna ve tedbirlere büyük bir ciddiyetle uymaya çalışan Kilis halkına ayrı ayrı teşekkür etti. Rektör Karacoşkun ise davetlerini kırmayarak böyle bir söyleşiye katılma inceliğini gösteren İsmail Çataklı’ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında üniversite olarak sürecin başından bu yana uzaktan eğitim ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü, bunun yanı sıra şehrimizin ihtiyaçlarına cevap vermek adına üzerlerine düşen ne varsa büyük bir ciddiyet ve sorumlulukla yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Bakan Yardımcısı Çataklı, "Gönül Coğrafyamızdan Türkiye’ye Bakış” başlıklı söyleşisinde bu meselenin geniş bir tarihsel ve kültürel arkaplandan hareket ederek ele alınması gerektiğini ifade etti. Tarihte yaşanan olaylar ve kendi hatıralarından verdiği örneklerle Türkiye’nin, kendi sınırlarının çok daha ötesini kapsayan büyük bir coğrafyayla bağlarının bulunduğunu belirtti.
Çataklı, Türkiye’nin bir yandan kendi sürecini başarıyla yürüttüğünü diğer yandan da dünyanın çeşitli bölgelerinde 60’a yakın ülkeye el uzattığını belirterek, Türkiye’nin tarihinden ve değerlerinden tevarüs eden önemli bir sorumlulukla hareket ettiğini vurguladı.
Samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşi, Prof. Dr. Fatih Kanter’in moderatörlüğünde yürütülen soru cevap bölümü ile sona erdi.

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