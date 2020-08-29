YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Üniversitede Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı

Üniversitede Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı

KİLİS HABERLERİ  | 29.08.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı.7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü “Bir Dokunuş Bin Hayat” projesiyle, Üniversitemiz Mercidabık Kampüsünde bulunan Ziraat Fakültesi seralarında fide ve fidan yetiştiriciliği kursu başladı.Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen fide ve fidan yetiştiriciliği kursuna Türk ve Suriyeli kursiyerler katılıyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı.
7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü “Bir Dokunuş Bin Hayat” projesiyle, Üniversitemiz Mercidabık Kampüsünde bulunan Ziraat Fakültesi seralarında fide ve fidan yetiştiriciliği kursu başladı.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen fide ve fidan yetiştiriciliği kursuna Türk ve Suriyeli kursiyerler katılıyor. Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen “Bir Dokunuş Bin Hayat” başlıklı eğitim korona virüse karşı önlemler alınarak gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O ilçede adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar dolduO ilçede adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor forvet transferi yapacak
Kayserispor forvet transferi yapacak
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
Çorum Belediyesi’nden 733 esnafa 370 bin TL’lik destek
Çorum Belediyesi’nden 733 esnafa 370 bin TL’lik destek

Kilis Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
05:53
Öğle
12:38
İkindi
16:17
Akşam
19:12
Yatsı
20:30

Kilis Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Özkeleş Eczanesi
Merkez
Savranlı Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu
Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.