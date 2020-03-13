Üniversitede Korona virüsüne karşı tedbirler attırıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Korona virüse karşı alınan önlemler arttırılırken dezenfekte çalışmalarına hız verildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de görülen Korona virüs için Kilis 7 Aralık Üniversitesinde alınan önlemler arttırıldı.

Akademik ve idari tüm birimlerdeki derslik, tuvalet, lavabo, kapı kolları, asansör, merdiven korkuluğu gibi insanların ortak kullanım alanları ve gereçleri, görevli personel tarafından özel dezenfektanlarla temizlendi. Ayrıca tüm birimlere Üniversite de üretilen el dezenfektanı dağıtıldı.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun konuyla ilgili olarak Üniversite de Korona virüse karşı alınması gereken bütün önlemlerin alındığını kaydederek, personele de konuyla ilgili olarak duyarlı olmaları ve gerekli hijyen kurallarına titizlikle uymaları hususunda duyuruların yapıldığını söyledi.

