YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Üniversitede yetiştirilen kurbanlıklar internet üzerinden satışa çıktı

Üniversitede yetiştirilen kurbanlıklar internet üzerinden satışa çıktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.07.2020 10:08 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen kuzu, koç ve koyunlardan kurbanlık vasfını taşıyan küçükbaş hayvanların satışına başlandı.

Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen kuzu, koç ve koyunlardan kurbanlık vasfını taşıyan küçükbaş hayvanların satışına başlandı. Üniversitenin internet sitesinden satışa çıkarılan 34 kurbanlıktan 26 tanesi üniversite personeli tarafından satın alındı.
Konuyla ilgili bilgi veren Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, bu yıl 34 kurbanlığın satışa sunulduğunu söylerken, Merkez Müdürlüğünün yetiştirme çiftliğinde yetiştirilen hayvanların kesim işleminin de dileyen personel için çiftlikte yapılabileceğini belirtti.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ülkemiz ve İslam alemi için hayır dileklerinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da üniversitenin her alanda üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederken; "Türkiye’yi doyuran il sloganıyla özdeşleşen Balıkesir’de tarım ve hayvancılık alanında da ilgili birimlerimiz değer üreten çalışmalarına devam edecektir" dedi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçenlere de teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:53
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:37
Yatsı
22:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Duygu Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Cadde Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Balıkesir'de minibüsle tanker çarpıştı: 12 yaralı

Balıkesir'de minibüsle tanker çarpıştı: 12 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.