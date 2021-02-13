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Üniversiteden mezun oldu, mantar üretimine başladı

13.02.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Alaçam ilçesinde üniversite mezunu genç, istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladı.Karadeniz Teknik Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezun olduktan sonra baba ocağına dönen Burak Duran, Toplu Mahallesi’nde kendi imkanlarıyla oluşturduğu 100 metre kare alanda ektiği kompostlardan 3 ila 4 ton istiridye mantarı hasat etmeyi hedefliyor.İleride mantar yetiştiriciliğini arttırmayı düşünen Duran, "Kompostlarımız geldi.

Samsun’un Alaçam ilçesinde üniversite mezunu genç, istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezun olduktan sonra baba ocağına dönen Burak Duran, Toplu Mahallesi’nde kendi imkanlarıyla oluşturduğu 100 metre kare alanda ektiği kompostlardan 3 ila 4 ton istiridye mantarı hasat etmeyi hedefliyor.
İleride mantar yetiştiriciliğini arttırmayı düşünen Duran, "Kompostlarımız geldi. Yerleştireli 15 gün oldu. Yaklaşık 1 ay sonra hasadımızı bekliyoruz. Derecelerimiz var, sürekli kontrol ediyoruz. Dereceler 23 ila 26 arasında olması gerekiyor. Nemölçerimizle kontrol ediyoruz. Yerleri sürekli ıslak tutuyoruz, içeride nem oranını tutturabilmek için. İleride başka mantar çeşitleri yetiştirmeyi düşünüyorum” dedi.

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