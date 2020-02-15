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Üniversitelerarası Kros Şampiyonası Bandırma düzenlendi

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.02.2020 15:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) iş birliğinde Üniversitelerarası Türkiye Kros Şampiyonası düzenledi.Bandırma Belediyesi General Balcı Çamlığı Yaşam Alanı’nda gerçekleşen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Atletizm Federasyonu üyelerinden oluşan şampiyonaya, farklı üniversitelerden yaklaşık 196 sporcu, 35 takım 100 antrenör ve 50 federasyon yetkilisi katılım sağladı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) iş birliğinde Üniversitelerarası Türkiye Kros Şampiyonası düzenledi.
Bandırma Belediyesi General Balcı Çamlığı Yaşam Alanı’nda gerçekleşen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Atletizm Federasyonu üyelerinden oluşan şampiyonaya, farklı üniversitelerden yaklaşık 196 sporcu, 35 takım 100 antrenör ve 50 federasyon yetkilisi katılım sağladı. Düzenlenen turnuvada, kadınlar kategorisinde 7 bin 500 metrelik, erkekler kategorisinde ise 9 bin metrelik yarışta mücadele gerçekleşti. Düzenlenen turnuva sonrası 1500 metrelik ferdi üniversiteler arası koşu gerçekleşti.
Parkur uluslararası bir seviyede Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) iş birliğinde yapılan organizasyona katılan tüm sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyona ev sahipliği oldu. Sporcularımız parkurda çok iyi yarıştı. Bandırma’da Üniversitelerarası Türkiye Kros Şampiyonası’nı tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise, "Geçen sene burada kros şampiyonasını yine birlikte düzenledik. Genç bir üniversiteyiz, aktif olarak spor fakültesi yok ama özelikle genç arkadaşlarımız ile birlikte sanki üniversitemizde spor fakültesi var gibi hareket ediyoruz. Buradan da bir müjde vermek isterim bu yıl da spor bilimleri fakültesini de faaliyete sokacağız. Bayanlarda 11 takım, erkeklerde 17 takım ve karma da ise takımımız var. Toplamda baktığımı zaman 200 sporcu ve 35 takımımız var. Dolayısıyla öncelik tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Şampiyonada, bayanlarda 7 bin 500 metre kros koşusunda dereceye girenler şöyle:

1. Nuran Satılmış (Ağrı Alpaslan Üniversitesi)
2. Derya Kumur (Muş Alpaslan Üniversitesi
3. Fatma Demir (Ağrı Alpaslan Üniversitesi)

Şampiyonada Erkeklerde 9 bin metre kros koşusunda dereceye girenler şöyle:
1. Fetene Alemu Regasa (Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi)
2. Turgay Bayram (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)
3. Murat Emektar (İstanbul Marmara Üniversitesi)

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