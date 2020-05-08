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Üniversitelerden sağlık çalışanlarına destek

İZMİR HABERLERİ  | 08.05.2020 10:32 | Son Güncelleme

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Furkan Şahin ve Kıvılcım Yavuz, korona virüsü salgını ile mücadelede eden sağlık çalışanlarına destek olmak için sahip oldukları 3 boyutlu yazıcılar ile koruyucu siperlik üretiyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını ile gece-gündüz canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3.

Üniversitelerden sağlık çalışanlarına destek

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Furkan Şahin ve Kıvılcım Yavuz, korona virüsü salgını ile mücadelede eden sağlık çalışanlarına destek olmak için sahip oldukları 3 boyutlu yazıcılar ile koruyucu siperlik üretiyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını ile gece-gündüz canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencileri Furkan Şahin ve Kıvılcım Yavuz’dan geldi.
Öğrenciler Şahin ve Yavuz, 3 boyutlu yazıcılar ile koruyucu siperlik üretmeye başladı. Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin 3 boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretmesinden etkilendiklerini ifade eden Furkan Şahin ve Kıvılcım Yavuz, "Okulumuzun bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılar ile siperlik ürettiğini öğrendiğimiz zaman biz de bu sürece katılmak istedik. Mimari proje maketleri için kullandığımız 3 boyutlu yazıcılarımız ile siperlik üretimine başladık. Bu süreci hem ailelerimiz hem de mezunu olduğumuz Bornova Yıldırım Beyazıt İlkokulu’ndaki öğretmenlerimiz destekledi. Aldığımız bu anlamlı destek sayesinde bugüne kadar 700’e yakın siperliği üretmeyi ve birçok sağlık kurumuna ulaştırmayı başardık” dedi.
Siperlik üretiminin yanında sağlık çalışanları için çeşitli filtre aparatları üretip teslim ettiklerini de dile getiren Şahin ve Yavuz, “COVİD-19’un oluşturduğu bu olağanüstü durum ortadan kalkacağı zamana kadar siperlik üretimine devam etmeyi hedefliyoruz. Bu tip maskeleri imal ederek sağlık çalışanlarımızın korona virüsten korunmalarına yardımcı olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Bizler için canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına destek olmak için sabah akşam çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Üniversitelerden sağlık çalışanlarına destek

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Bayrakli
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