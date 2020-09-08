Üniversitelerin açılmasını istiyorlar

Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, yiyecek içecek konaklama ve turizm hizmet sektöründe çalışanların üniversitelerin bir an evvel açılmasını talep ettiğini aktardı.

Konuyla ilgili meslekte çalışan üyelerinin isteğini dile getiren Kaya "Şehrimizdeki üç üniversitenin de uzaktan eğitim kararı alması, Eskişehir’in yiyecek içecek, konaklama ve turizm sektörüne çok olumsuz etkilerinin olacağı kesin. Şehrimizde en az 3 bini geçkin, lokanta, kafeterya, pastane ve unlu mamuller alanında hizmet veren işletmeler ve buralarda çalışan çalışan çok sayıda meslektaşlarımız var. Bu durum hizmet sektöründe çok büyük bir maddi kayba neden oldu. Bundan sonra öyle gözüküyor ki, bu salgın hastalıkla yaşamasını öğrenmeliyiz. Gündelik hayatımızın devam edebilmesi, evimize ekmeğimizi götüre bilmemiz için, maske, mesafe, hijyen kurallarının toplum bilincine iyice yerleştirilmesi için tüm meslektaşlarımı sorumlu davranmaya ve topluma örnek olmaya davet ediyorum. Böylece bu hastalığın vermiş olduğu hem kişisel hem de toplumsal zararlarını en aza indirmiş olacağız.Tüm bu kuralların uyulmasını sağlayarak eğitim ve öğretim kurumlarının açılması, Eskişehir ekonomisine ve sosyal hayatına can katması açısından önemli bir gelişme olacaktır" dedi.

