Üniversiteli 3 arkadaş dijital oyun eklentilerini dünyaya satıyor

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi 3 arkadaş, dijital oyunlara yönelik hazırladıkları eklentileri yurt dışına satıyor.

Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle düzenlenen "Benim İşim Girişim" yarışmasında ikinci olan üniversiteli girişimciler, 101 proje arasına girdikten sonra ön elemeyi geçip girişimcilik kampına katıldılar ve burada girişimcilik, iş fikri oluşturma, pazarlama, inovasyon ile ilgili eğitim aldılar.

ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Enes Sadık Özbek, Furkan Yanmaz ve Emre Batukan'dan oluşan ve takımlarına "İmperialPlugins" adını veren ekip, çoğunluğu hayatta kalma mücadelesini içeren dijital oyunlara yenilikler katan eklentileri içeren bir proje sundu.

Erciyes Teknopark'ta kendilerine sunulan ofiste çalışmalarını sürdüren ve aldıkları 10 bin lira destekle projelerinin prototipini yapan gençler, ürünlerini piyasaya sundu.

Şirket kurmayı hedefleyen üniversiteli girişimciler, hem hayallerini yaşamanın hem de dünya oyun piyasasında yer almanın mutluluğunu yaşıyor.