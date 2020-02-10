YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Üniversiteli çaycı

Üniversiteli çaycı

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.02.2020 14:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Selçuk Yüksekyıldız, okul masraflarını kahvehanede garsonluk yaparak karşılıyor.

Üniversiteli çaycı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Selçuk Yüksekyıldız, okul masraflarını kahvehanede garsonluk yaparak karşılıyor. Çalışmayı sevdiğini anlatan 22 yaşındaki Yüksekyıldız, ailesine yük olmak istemediğini söyledi.
Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü son sınıf öğrencisi olan Selçuk Yüksekyıldız, okul çıkışı Ören Mahallesindeki kahvehanede garsonluk yapıyor. Yaz tatillerinde de değişik kafelerde çalıştığını anlatan Yüksekyıldız, “İki haftadan beri bu kahvehane de hem garsonluk hem de ocakçılık yapıyorum. Okul masraflarımı çıkarmak için çalışıyorum. Aileme yük olmak istemiyorum Ayrıca çalışmayı da seviyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:01
Öğle
13:28
İkindi
16:18
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Plevne Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.