YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Üniversiteli Feyza "Çorbada Tuzum Olsun" projesiyle erzak dağıtıyor

Üniversiteli Feyza "Çorbada Tuzum Olsun" projesiyle erzak dağıtıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

Üniversiteli Feyza "Çorbada Tuzum Olsun" projesiyle erzak dağıtıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üniversite öğrencisi Feyza Nur Karan, yaşadığı apartman ve çevresinde başlattığı "Çorbada Tuzum Olsun" projesi kapsamında topladığı erzakı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Karan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye karar verdi.

Bu kapsamda "Çorbada Tuzum Olsun" projesini başlatan Karan, annesinin de yardımıyla önce yaşadıkları apartmana, ardından da çevresindeki binaların girişlerine boş koliler bıraktı.

Karan, bu kolilerde toplanan erzak ile hayırseverlerin yaptığı bağışlarla aldığı gıda malzemelerini ihtiyaç sahibi 32 aileye dağıttı.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaptığı çalışmanın başkalarına da örnek olması temennisinde bulunan Karan, "Projemiz duyulduktan sonra destekler de artmaya başladı. Herkes çorbada tuzunun olmasını istedi. Projemiz bu şekilde gelişti." dedi.

Karan, komşusu Aycan Yanar'ın da projeye büyük destek verdiğini anlatarak, tüm hayırseverlere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Bağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyalBağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyal
Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy Öğrenci Tekirdağ Üniversite Yardım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

"Peygamberler Şehri"nde mukabele geleneği TV'lerden sürdürülecek

"Peygamberler Şehri"nde mukabele geleneği TV'lerden sürdürülecek

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Tekirdağ Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:04
Yatsı
21:32

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Belen Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Mutlu Eczanesi
Kapakli
Pınar Eczanesi
Malkara
İpek Eczanesi
Suleymanpasa
Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
Bayrak Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu'da "çocuk Pornosu" Operasyonu

Çorlu'da "çocuk Pornosu" Operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.