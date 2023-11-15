YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Üniversiteli genç kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Üniversiteli genç kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

15.11.2023 08:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde, motorlu bisiklet sürücüsü genç kıza çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Üniversiteli genç kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kaza, Işıklı Bulvarı üzerinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 VG 736 plakalı minibüs sürücüsü M.Ş., seyir halinde olan Ayça Ölmez idaresindeki 09 AIU 133 plakalı motorlu bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ayça Ölmez yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alınan motosiklet sürücü Ayça Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACI HABER DATÇA’YI ÜZDÜ

Aslen Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve Aydın’da ADÜ Maliye 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayça Ölmez’in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Talihsiz genç kızın ölüm haberini alan aile cenazeyi teslim almak için Aydın’a gelirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından M.Ş. gözaltına alındı. M.Ş.’nin yapılan muayenesinde ise 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üniversiteli genç kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ardahan'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıArdahan'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Erciyes Dağı'nda sis güzelliğiErciyes Dağı'nda sis güzelliği
Hukuk Fakültesi öğrencilerinden meclis provasıHukuk Fakültesi öğrencilerinden meclis provası
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 15 Kasım Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:41
Öğle
12:58
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Çarşamba

Tolan eczanesi
Efeler
Yağmur eczanesi
Didim
Sahil eczanesi
Kusadasi
Korkmaz eczanesi
Germencik
Gazi eczanesi
Efeler
Yeni bora eczanesi
Cine
Zencirci eczanesi
Germencik
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.