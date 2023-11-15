Üniversiteli genç kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kaza, Işıklı Bulvarı üzerinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 VG 736 plakalı minibüs sürücüsü M.Ş., seyir halinde olan Ayça Ölmez idaresindeki 09 AIU 133 plakalı motorlu bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ayça Ölmez yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alınan motosiklet sürücü Ayça Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACI HABER DATÇA’YI ÜZDÜ

Aslen Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve Aydın’da ADÜ Maliye 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayça Ölmez’in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Talihsiz genç kızın ölüm haberini alan aile cenazeyi teslim almak için Aydın’a gelirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından M.Ş. gözaltına alındı. M.Ş.’nin yapılan muayenesinde ise 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



