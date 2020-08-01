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Üniversiteli gençler rotasını BEM’de belirliyor

İZMİR HABERLERİ  | 01.08.2020 10:21 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi, öğrencilerin üniversite tercihlerini belirlemede destek olmak amacıyla “Üniversite Tercih Günleri” düzenliyor.

Buca Belediyesi, öğrencilerin üniversite tercihlerini belirlemede destek olmak amacıyla “Üniversite Tercih Günleri” düzenliyor. Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezinde (BEM) uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek tercih günleri randevu sistemiyle 4 Ağustos’ta başlayacak.
Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ilköğretimden üniversiteye kadar gençlere kucak açan Buca Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında Üniversite Tercih Günleri düzenliyor. Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezinde gençlerin üniversite tercihlerine yön verecek programdan Bucalı tüm üniversite adayları yararlanabilecek. Üniversite Tercih Günleri’nde öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesi için uzman rehberlik ve psikolojik danışmanlar görev yapacak.

4-14 Ağustos arasında randevulu görüşme
Korona virüs tedbirleri nedeniyle tercih günleri bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak randevu sistemiyle hizmet verecek. Üniversite tercihlerine yön vermek isteyen gençler, 439 10 10 No’lu (Dahili 3535 - 3536) numara üzerinden randevu alarak, 4-14 Ağustos tarihlerinde 10.30-17.00 saatleri arasında görüşmelerini gerçekleştirebilecek.

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