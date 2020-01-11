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  4. Üniversiteli gençlerden LÖSEV’e destek

Üniversiteli gençlerden LÖSEV’e destek

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri ’Takım Çalışması’ dersi kapsamında, “BUBYO ve LÖSEV Elele” sloganları ile hazırladıkları projeleri hayata geçirdiler.Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret 3.

Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri ’Takım Çalışması’ dersi kapsamında, “BUBYO ve LÖSEV Elele” sloganları ile hazırladıkları projeleri hayata geçirdiler.
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret 3. Sınıf 1.Öğretim öğrencileri proje kapsamında okullarının mutfağında kendi elleriyle hazırladıkları kurabiyelerin satışını yaparak BUBYO adına LÖSEV’e bağış yaptılar. Bir diğer grup olan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 3. Sınıf 2. Öğretim öğrencileri ise LÖSEV ile iletişime geçerek lösemi çocuklarının aileleri tarafından yapılan bazı hediyelik eşyaları okullarında açtıkları stand ile lösemili çocukların sesi ve umudu oldular.
Hem hazırlanan kurabiyeler hem de hediyelik eşyalar üniversiteli öğrenci arkadaşları ve akademisyenler tarafından oldukça yoğun ilgi görürken, kısa bir sürede tükendi. Her iki grup tarafından da elde edilen tüm gelir BUBYO adına LÖSEV’e bağışlandı. Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Takım Çalışması dersi hocası Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Takım Çalışması dersi kapsamında hayata geçen bu projelerin hem bölgede üniversite öğrencilerine yönelik bakış açısının olumlu yönde değişmesi hem de üniversite öğrencilerinin hayatın içinde olabilmeleri için son derece önemli. Hayatın bir madalyon gibi düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Her zaman güzel yüzünün olmadığını, bazen diğer yüzünün de farkında olunması gerektiği ve her an o yüzdeki olumsuzluklarla karşılaşabileceğimizi hatırlamalıyız. Hayatın bu tarafında yaşayanlara umut olabilmek adına bu uygulamaların etkili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, öğrencilerime bir çok platformda göstermiş oldukları bu hassasiyet içinde çok teşekkür ediyorum “ dedi.

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