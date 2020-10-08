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Üniversiteli öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Özel Bir üniversitenin Yapı Kulübü öğrencileri Adıyaman’da yaptıracakları 2 derslikli ilkokul için protokol imzaladı.Adıyaman Valiliğinde gerçekleştirilen imza töreni ile Besni İlçesine bağlı Hacıhalil Köyüne 2 derslikli bir okul yapmak için Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ile birlikte protokol imzaladı.

Özel Bir üniversitenin Yapı Kulübü öğrencileri Adıyaman’da yaptıracakları 2 derslikli ilkokul için protokol imzaladı.
Adıyaman Valiliğinde gerçekleştirilen imza töreni ile Besni İlçesine bağlı Hacıhalil Köyüne 2 derslikli bir okul yapmak için Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ile birlikte protokol imzaladı. Proje Koordinatörü Alperen Girgin, BÜYAP tarafından daha önce yaptırılan okula yeniden gelerek bakım ve onarım çalışmalarımızı yaptıklarını ve kırtasiye yardımında bulunarak 4 bilgisayar hediye ettiklmerini söyledi.
BÜYAP öğrencilerinin başlattıkları "İlkokulumuz "Projesi kapsamında geçtiğimiz yıllarda Adıyaman’ın Yazıbeydilli köyüne yaptırdıkları okulu ve öğrencileri unutmadı. Yazıbeydilli Köyü Şehit Hasan Gülten İlkokulunun dış cephe ve dersliklerin boyanmasına yardım ederek, öğrencilere yeni eğitim ve öğretim sezonu öncesinde kırtasiye malzemeleri dağıtarak çocukları mutlu etti.
BÜYAP Başkanı Engin Kundakçı, “Bizden önceki dönemlerde mezun olan öğrenci arkadaşlarımızın tamamladığı proje ile eğitim ve öğretime giren okulumuzda 5 yıl sonra bakım çalışmaları yaparak öğrencilerimizi mutlu etmeye çalıştık. Okulun dış cephesini ve dersliklerini boyayıp yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirdik. Öğrencilerimize sponsorlarımızın desteği ile temin ettiğimiz kırtasiye malzemelerini de dağıttık. Şimdi okulların açılması ile birlikte öğrencilerimizin çoğu eksikleri giderilmiş oldu” dedi.

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