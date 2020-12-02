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Üniversiteli taraftarlardan anlamlı etkinlik

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.12.2020 11:56 | Son Güncelleme

Eskişehirspor tribün gruplarından Üniversiteli Eskişehirsporlular’ın Anadolu Üniversitesi Temsilciliği üyeleri anlamlı bir etkinliğe imza attı.Geçtiğimiz Nisan ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor U19 forması giyen Kaan Öztürk’ün mezun olduğu ve aynı zamanda Kaan Öztürk’ün annesi Zehra Öztürk’ün öğretmenlik yaptığı Mustafa Kemal İlkokulu’na futbol sahası yapıldı.

Eskişehirspor tribün gruplarından Üniversiteli Eskişehirsporlular’ın Anadolu Üniversitesi Temsilciliği üyeleri anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Geçtiğimiz Nisan ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor U19 forması giyen Kaan Öztürk’ün mezun olduğu ve aynı zamanda Kaan Öztürk’ün annesi Zehra Öztürk’ün öğretmenlik yaptığı Mustafa Kemal İlkokulu’na futbol sahası yapıldı. Yapılan futbol sahasına “Kaan Öztürk Sahası” adı verildi.
Kaan Öztürk Sahası’nda pankart çalışması yapan Üniversiteli Eskişehirsporlular’ın Anadolu Üniversitesi Temsilciliği üyeleri, Kaan Öztürk’ü andı. Aynı zamanda ilkokul çağındaki çocuklara Eskişehirspor sevgisi aşılamayı hedefleyen taraftar grubu sahayı pankartlarla donattı.

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