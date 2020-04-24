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Üniversitelilerin yaptığı ''dezenfeksiyon kapısı''na talep artıyor

KONYA HABERLERİ  | 24.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Konya'da çeşitli branşlarda mühendislik eğitimi alan bir grup üniversite öğrencisinin ürettiği kapı girişine kurulan dezenfeksiyon cihazı, uygun fiyatı ve etkin fonksiyonuyla ilgi görüyor - Kentte sanayicilerin altyapı imkanı sağlamasıyla cihazın seri üretimine başlayan gençler, talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi mühendislik öğrencisi bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ''dezenfeksiyon kapısı'' yaptı.

Dernek bünyesinde kurulan Robotik Kodlama Ofisinde, makine ve elektrik-elektronik mühendisliği öğrencisi bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfeksiyon cihazı tasarladı.

Kentte sanayicilerin altyapı imkanı sağlamasıyla cihazın seri üretimine başlayan gençler, talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

İş yerleri başta olmak üzere apartmanlar ve kamuya açık mekanların giriş ve çıkışlarına uygulanan dezenfeksiyon kapısı, harekete duyarlı sensörleriyle kişiyi dezenfekte ediyor.

- "Bu ürün gençlerin çabasıyla ortaya çıktı"

AGD Selçuklu İlçe Başkanı Durmuş Ali Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin katma değer üretimiyle ülkeye katkı sunmak için bir araya geldiğini söyledi.

Ürünün kısa sürede başarıyla ortaya çıktığını belirten Kara, "Elektronik kartı, sensörleriyle kapıdan geçenleri dezenfekte ediyor. Kısa sürede tasarladık. Ar-Ge çalışmasının ardından cihazın üç boyutlu tasarımını ortaya koyduk. Devamında elektronik kart sistemi entegre edildi. Bu ürünün sevindirici tarafı gençlerin çabasıyla ortaya çıkmasıdır. Bu çalışma çok kıymetli, gençlerin tecrübesi geleceğe umut veriyor." diye konuştu.

- "Çok ilgi görüyor"

Kara, proje ekibinde 6 üniversite öğrencisinin yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sanayide bu çalışmamıza atölyelerini bize açarak destekleyen firmalar var. Çok ilgi görüyor. Gençlerin çalışması olduğu için çok dikkati çekiyor, destekleniyor. Şu anda 10'un üzerinde sipariş aldık. Teslim etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Dezenfeksiyon cihazımız, 3 yerde aktif şekilde kullanılıyor. Olumlu dönüşler aldık. Muadilleriyle aynı özelliğe sahip bu ürünü, çok daha uygun fiyata veriyoruz. Belirsiz bir sürecin içinden geçiyoruz. Dezenfeksiyon cihazımız, insanlara güven veriyor. Ürün, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli işlevi yerine getiriyor."

Proje ekibinde yer alan elektrik-elektronik mühendisliği öğrencisi Ahmet Hakan Demirel ise teorik bilgilerinin bu çalışmayla üretime dönmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

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