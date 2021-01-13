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Üniversiteliye hayallerindeki işi kurma imkanı

13.01.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Yazıhan ilçesinde, üniversite mezunu veya üniversite öğrencisi bireylere yönelik küçük sermayeler ile kendilerine ait işletmelerini kurabilecekleri yeni bir proje başlatıldı.İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "18-45 yaş arası 3294 sayılı kanun kapsamındaki üniversite mezunu veya üniversite öğrencisi bireylere yönelik küçük sermayeler ile kendilerine ait işletmelerini kurabilecekleri yeni bir proje başlatıyoruz” denildi.Proje ile Yazıhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 18-45 yaş arası 3294 sayılı kanun kapsamındaki üniversite mezunu veya üniversite öğrencisi bireylerin küçük sermayeler ile hayallerindeki işi kurmalarına ve yeni iş sahalarının oluşmasına katkı sunmanın amaçlandığı vurgulandı.Açıklamanın son bölümünde şunlar belirtildi:“Bu kapsamda kendi üretim projelerini sunan bireylere en az 3 bin TL, en fazla 30 bin TL olmak üzere nakdi destek verilecektir.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde, üniversite mezunu veya üniversite öğrencisi bireylere yönelik küçük sermayeler ile kendilerine ait işletmelerini kurabilecekleri yeni bir proje başlatıldı.
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "18-45 yaş arası 3294 sayılı kanun kapsamındaki üniversite mezunu veya üniversite öğrencisi bireylere yönelik küçük sermayeler ile kendilerine ait işletmelerini kurabilecekleri yeni bir proje başlatıyoruz” denildi.
Proje ile Yazıhan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 18-45 yaş arası 3294 sayılı kanun kapsamındaki üniversite mezunu veya üniversite öğrencisi bireylerin küçük sermayeler ile hayallerindeki işi kurmalarına ve yeni iş sahalarının oluşmasına katkı sunmanın amaçlandığı vurgulandı.
Açıklamanın son bölümünde şunlar belirtildi:
“Bu kapsamda kendi üretim projelerini sunan bireylere en az 3 bin TL, en fazla 30 bin TL olmak üzere nakdi destek verilecektir. Detaylı bilgi için 0422 751 41 33’ü arayabilirsiniz.”

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