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"Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" başladı

İZMİR HABERLERİ  | 05.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu tarafından dijital platformlarda üniversite tercihlerinde bulunacak adaylar için “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliği başlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından dijital platformlarda üniversite tercihlerinde bulunacak adaylar için “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliği başlatıldı. Ege Üniversitesi sanal fuarda çeşitli etkinlikler ve tanıtım programlarıyla yerini aldı. Fuarın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege üniversitesi Kampüsüne geldiğiniz ilk günden itibaren, artık Egelisiniz ve Egeli olmanın ayrıcalığını hissedeceksiniz, Egeyi tercih eden öğrencilerimizi kucaklayıcı bir yaklaşımla maddi ve manevi olarak yanlarında olacağız" dedi.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliğinde konuştu. Üniversite hakkında bilgi veren Budak, Ege Üniversitesinin; 17 fakülte, 9 enstitü, 4 yüksekokul, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, 10 meslek yüksekokulu, 6 rektörlüğe bağlı bölüm ve 41 uygulama ve araştırma merkezi ile 11 bin 500 akademik ve idari çalışanı, 60 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirtti.
Ege Üniversitesinin; akademik, idari, laboratuvar akreditasyonlarının yanında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2020 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programına üst sıralardan girerek dahil olduğunu belirten Rektör Budak, “Pandemi döneminde öğrencilere yapılan uzaktan eğitim anketine göre üniversitemiz 209 üniversite arasında 8’inci sırada yer almasına rağmen öğrenci kapasitesi açısından memnuniyette birinci sıradadır” diye konuştu.
Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Rektör Budak, "Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm dijital sistemler EgeSSO platformunda tek bir şifre altında birleştirildi. Akademik Veri Yönetim Sistemi AVESİS’te 91 bin 602 yayın, 16 bin proje, 3 bin 781 araştırmacı, 207 patent, 324 bin 741 atıf, 2 bin 94 başarı ve ödül, 2 bin 79 bilimsel faaliyet, 7 bin 576 açık erişime sahibiz. Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi - LABSİS’te 316 Laboratuvar, 3 bin 133 cihaz sayısı ile 65 bin 140 kullanıcıya hizmet verme kapasitesine sahiptir" dedi.

7/24 açık kütüphane
Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesine yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen yeni uygulamalar sayesinde son üç yılda kütüphane kullanım sayısının üç katına çıkarıldığını söyleyen Rektör Budak, "Sınav dönemlerinde 7/24 açık olan kütüphanemizde öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Öğrencilerimizin sınava hazırlanma süreçlerine en iyi imkanlarla katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
Aday öğrencilere sunulacak barınma ve yemek hizmetleri konusuna değinen Rektör Budak, Ege Üniversitesi olarak spor alanında güçlü bir altyapıya sahip olduklarını vurguladı.
Rektör Budak, "Kampüs içerisinde 3 adet spor salonu, 1 adet çim futbol sahası ve uluslararası akreditasyona sahip tartan atletizm pisti, 1 adet kapalı atletizm ve jimnastik salonu, 1 adet kapalı olimpik yüzme havuzu, 1 adet açık yarı olimpik yüzme havuzu, 2 tanesi kapalı olmak üzere 6 adet korttan oluşan tenis kortları ve 1 adet suni çim sahadan oluşan tesislerimiz öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Kampüsümüzde öğrencilerimizin ders dışı serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ile destekleyerek, beden ve ruh sağlıklarının korunması ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla pek çok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz için kampüs içinde ve dışında etkinlikler, yarışmalar, konserler, festivaller, dans gösterileri, söyleşiler düzenlemekte ve öğrencilerimiz birçok sosyal sorumluluk projesinin içinde yer almaktadır” diye konuştu.
Rektör Budak, dünyada ve Türkiye de bir ilk olma özelliği taşıyan bir sağlık uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade ederek “EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan ’Öncelikli Randevu Sistemi’ sayesinde öğrencilerimiz, sağlık hizmetlerinden öncelikli olarak yaralanabilmektedirler” dedi.

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