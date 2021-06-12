Üniversitenin 350 dekar alanda oluşturduğu ada çayı bahçeleri çiftçilere yön verecek

Yerleşkedeki bahçelerle bölgedeki lavanta sezonunun uzatılması, üretimden gelir elde edilmesi ve bölge çiftçisinin bu bitkiye ilgisinin artırılması hedefleniyor.

Bu bitkilerden dikkat çekici olanını ise ekonomik geliri yüksek tıpkı lavanta gibi mor çiçekler açan 350 dekarlık alandaki ada çayı bahçeleri oluşturuyor.

Bölgede susuz tarımı yaygınlaştırarak su tasarrufu sağlamak ve ekoturizmi geliştirmek adına geliştirilen proje kapsamında üniversitede yaklaşık 720 dekarlık alana ada çayı, kekik ve lavanta gibi tıbbi aromatik bitkiler dikildi.

BİLAL ALTIOK - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesinde susuz tarım uygulamasıyla üç yıl önce hayata geçirilen projeyle oluşturulan ada çayı bahçeleri çiftçiye alternatif ürün yetiştirmede ve ekoturizmde yol göstermek için yaygınlaştırılacak.

Ada çayının ekonomik girdi ve görselliğiyle bölgeye imkan sunan bitkilerden olduğunu belirten Korkmaz, yerleşkede aşama aşama tıbbi aromatik bitki dikimini devam edeceğini, toplamda 1000 dekarın üzerinde bir alanda dikim yapılacağını dile getirdi.

"Yerleşkedeki bahçeler bir laboratuvar görevi görüyor. Burada elde edilen tecrübeler kentin diğer bölgelerine aktarılacak." diyen Korkmaz şöyle konuştu:

"Ada çayı hem ekonomik geliriyle çiftçiye yön verecek hem de mosmor açan çiçeğinin sunduğu görsel şölenle turizme katkı sağlayacak. Yerleşkemizdeki ada çayı bahçeleri bölgedeki lavanta turizmine destek vererek ekoturizme katkı sağlayacak. Ekonomik bakımdan da çok değerli, bir bitki olması sebebiyle, bu ürün çok farklı sektörlerle kullanılıyor. Diğer taraftan susuz yetiştirilmesiyle bölgenin ekolojik dengesini koruyor. Burada görselliği yüksek büyük bir alan oluşturduk, Burdur insanların gelmekten hoşlandığı bir cazibe merkezi olacak."

- "Ada çayı bahçeleri de turistlerin ilgisini çekecek"

Yerleşkede tıbbi aromatik bitki dikimi yapan Lisinia Doğa Merkezi Kurucusu Öztürk Sarıca da mor renk açan çiçeğinin yanında Anadolu ada çayının değerli bir bitki olduğunu söyledi.