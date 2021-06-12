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Üniversitenin 350 dekar alanda oluşturduğu ada çayı bahçeleri çiftçilere yön verecek

12.06.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz: - "Yerleşkedeki bahçeler bir laboratuvar görevi görüyor. Burada elde edilen tecrübeler, kentin diğer bölgelerine aktarılacak" - "Ada çayı hem ekonomik geliriyle çiftçiye yön verecek hem de mosmor açan çiçeğinin sunduğu görsel şölenle turizme katkı sağlayacak"

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BİLAL ALTIOK - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesinde susuz tarım uygulamasıyla üç yıl önce hayata geçirilen projeyle oluşturulan ada çayı bahçeleri çiftçiye alternatif ürün yetiştirmede ve ekoturizmde yol göstermek için yaygınlaştırılacak.

Bölgede susuz tarımı yaygınlaştırarak su tasarrufu sağlamak ve ekoturizmi geliştirmek adına geliştirilen proje kapsamında üniversitede yaklaşık 720 dekarlık alana ada çayı, kekik ve lavanta gibi tıbbi aromatik bitkiler dikildi.

Üniversitedeki taşlık alanlar ekilen tıbbi aromatik bitkilerle yeşillendirildi, ekilen bitkiler olgunlaşarak büyük bahçelere dönüştü.

Bu bitkilerden dikkat çekici olanını ise ekonomik geliri yüksek tıpkı lavanta gibi mor çiçekler açan 350 dekarlık alandaki ada çayı bahçeleri oluşturuyor.

Yerleşkedeki bahçelerle bölgedeki lavanta sezonunun uzatılması, üretimden gelir elde edilmesi ve bölge çiftçisinin bu bitkiye ilgisinin artırılması hedefleniyor.

- "Elde edilen tecrübeler kente aktarılacak"

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, AA muhabirine, projenin sonuç vermeye başladığını, ada çayı bahçelerinde mor çiçek görselinin yakalandığını söyledi.

Ada çayının ekonomik girdi ve görselliğiyle bölgeye imkan sunan bitkilerden olduğunu belirten Korkmaz, yerleşkede aşama aşama tıbbi aromatik bitki dikimini devam edeceğini, toplamda 1000 dekarın üzerinde bir alanda dikim yapılacağını dile getirdi.

"Yerleşkedeki bahçeler bir laboratuvar görevi görüyor. Burada elde edilen tecrübeler kentin diğer bölgelerine aktarılacak." diyen Korkmaz şöyle konuştu:

"Ada çayı hem ekonomik geliriyle çiftçiye yön verecek hem de mosmor açan çiçeğinin sunduğu görsel şölenle turizme katkı sağlayacak. Yerleşkemizdeki ada çayı bahçeleri bölgedeki lavanta turizmine destek vererek ekoturizme katkı sağlayacak. Ekonomik bakımdan da çok değerli, bir bitki olması sebebiyle, bu ürün çok farklı sektörlerle kullanılıyor. Diğer taraftan susuz yetiştirilmesiyle bölgenin ekolojik dengesini koruyor. Burada görselliği yüksek büyük bir alan oluşturduk, Burdur insanların gelmekten hoşlandığı bir cazibe merkezi olacak."

- "Ada çayı bahçeleri de turistlerin ilgisini çekecek"

Yerleşkede tıbbi aromatik bitki dikimi yapan Lisinia Doğa Merkezi Kurucusu Öztürk Sarıca da mor renk açan çiçeğinin yanında Anadolu ada çayının değerli bir bitki olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünyada ABD ve Rusya'dan sonra ada çayı üretiminde söz sahibi olmaya başladığını belirten Sarıca, "MAKÜ arazisinde de ciddi büyüklükte ada çayı bahçeleri oluşturduk. Ada çayı lavantaya göre önce açıyor ve daha uzun süre çiçekli kalabiliyor. Salgından sonra doğaya kaçış artacağından kırsal turizmde sadece gül ve lavanta yeterli olmayabilir. Ada çayı bahçeleri de önümüzdeki dönemde turistlerin ilgisini çekecek. Çünkü mor rengiyle ve içinde dolaşırken etrafa yaydığı sakinleştirici kokusuyla insanı dinlendiriyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu bahçede çalışan üniversite öğrencisi Yıldız Sezgin de "Ada çayı da tıpkı lavanta gibi mor açıyor, çok güzel görsel şölen sunuyor. Herkesi bu bahçeler bekliyoruz." dedi.

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