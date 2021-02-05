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Üniversitenin katkısıyla ’Ekolojik Yaşam Merkezi’ hayata geçiyor

05.02.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç; Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala ile Yönetim Kurulu Üyesi Altan Türe ve MCBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Minareci’yi makamında kabul etti.
Rektör Ataç, Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin, Zafer Kalkınma Ajansı’ndan hibe almaya hak kazanan “Obasya Ekolojik Yaşam Merkezi Projesi” hakkında, Kooperatif Başkanı Mustafa Pala, Proje Koordinatörü Altan Türe ve projede danışmanlık görevini üstlenen MCBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Minareci tarafından bilgi aldı.
Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, “Ekolojik Yaşam Merkezi Projesi’ni destekleyen, bu amaçla projeye iştirakçi olarak katılan üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Sayın Ahmet Ataç’a bilgi sunmak ve teşekkür etmek amacıyla buradayız. Rektörümüze verdiği destek ve başlattığımız üretken iş birliği için tüm kooperatif ortaklarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Projemizin sürdürülebilirliğine ve gelişmesine üniversitemizin katkısı, yeni projelerimizin yolunu açacaktır.” dedi.

"10 bin metrekarelik alan tahsis edildi"
MCBÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Minareci’nin projenin hazırlanması sırasında başlattığı danışmanlığı sürdürdüğünü, bununla beraber iş birliğinin sürmesi ve uygulama çalışmalarının yapılması amacıyla üniversiteye Obasya yerleşkesinde, 10 bin metrekarelik bir araziyi uygulama alanı olarak tahsis ettiklerini belirten Pala, “Böyle başarılı hizmetler veren bir üniversitemizin olması Manisa ve bölgemiz için önemli bir kazanımdır” diye konuştu.

"İşbirliğini geliştirmeliyiz"
"Kentin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı yapacak, katma değer sağlayacak tüm projelere destek vermeye hazırız” diyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ise, “Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki üniversitemiz, kentimizin gelişmesi yönündeki çalışmaların her zaman yanında olarak, üniversitemizin ve kentimizin birlikte gelişmesine katkı vermeye devam edecektir. Salgın bittiğinde, başlattığımız bu üretken iş birliğini çalıştaylarla ve benzer etkinliklerle zenginleştirmeliyiz" dedi.
Ziyaretin sonunda, Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, Rektör Ataç ve aynı amaç doğrultusunda kenetlenen kadrosunu yürekten kutladıklarını, uzattıkları elin havada kalmadığını belirtti.

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