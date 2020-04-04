Üniversitesi Öğrencisinden korona virüs ile Mücadeleye gönüllü destek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Pemra Bakırhan bu projeye gönüllü olarak başvurması sonucu yardımcı personel olarak kabul edildi.

Salgınla mücadele kapsamında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜSEB-TÜHKE) tarafından yürütülen 7159 No’lu Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordinasyonluğunda COVID-19 Tanı Merkezleri kuruldu. 7 Aralık Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Pemra Bakırhan bu projeye gönüllü olarak başvurmuş ve yardımcı personel olarak kabul edildi.

