Üniversiteye yeni uygulama ve araştırma merkezleri kuruluyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteye yeni uygulama ve araştırma merkezleri kurulacağı müjdesini verdi.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir yaptığı yazılı açıklamada, "Üniversitemizin, ilimiz ve bölgemizin sorunlarına bilimsel çözümler sunmak amacı ile başlattığı seferberlik kapsamında yeni bir adım daha hayata geçiyor. Üniversitemizde Doğaltaş Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) ile Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) adıyla iki yeni merkez kurulması kararı alındı. Üniversite senatomuz tarafından alınan ve YÖK tarafından uygun görülen kararla kurulacak olan Uygulama ve Araştırma Merkezleri hem öğrencilerimizin eğitimlerine hem de ilimiz ve bölgemize sektörel bazda büyük katkılar sağlayacak" dedi.

"Tarımsal uygulamalarda yeni bir dönem başlayacak"

Rektör Beydemir yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizdeki küçük ve orta ölçekli tarımsal faaliyetlerin AR-GE çalışmaları için uygulama ve eğitim merkezi olması, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Meslek Yüksekokullarının tarımla ilişkili programlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkı sunmak amacı ile kurulacak olan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi materyal, arazi, alet ve ekipman temini noktasında da yardımcı olacak. Gerek öğrencilerimizin eğitiminin gerekse bölgemizdeki tarımsal faaliyetlerin daha iyi bir seviyeye ulaşması için bilimsel ve gerçekçi politikalar bu merkez aracılığı ile hayata geçirilecek."