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  4. Ünlü basketbolcu Valentina Vignali'nin çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Ünlü basketbolcu Valentina Vignali'nin çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

BASKETBOL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

İtalyan basketbolcu Valentina Vignali, Instagram hesabında paylaştığı çırılçıplak fotoğrafıyla ağızları açık bıraktı. Azzurra Basket VCO forması giyen Vignali'nin bu cesur pozu binlerce beğeni ve yorum aldı.

28 yaşındaki İtalyan basketbolcu Valentina Vignali'nin, sosyal medyadaki son fotoğrafı son pozu hayranlarının nefesini kesti. Basketbolun ateşli kızı olarak da tanınan Azzurra Basket VCO'da forvet oyuncusu olan Vignali, bu kez yine sınır tanımadığını gösterdi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Instagram'da 2,3 milyon takipçisi olan Vignali'nin bu fotoğrafına binlerce beğeni yağdı ve hayranlarından birçok güzel yorum aldı.

valentina vignali


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Anahtar Kelimeler:
Valentina Vignali Azzurra Basket VCO

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