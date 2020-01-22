Ünlü basketbolcu Valentina Vignali'nin çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

28 yaşındaki İtalyan basketbolcu Valentina Vignali'nin, sosyal medyadaki son fotoğrafı son pozu hayranlarının nefesini kesti. Basketbolun ateşli kızı olarak da tanınan Azzurra Basket VCO'da forvet oyuncusu olan Vignali, bu kez yine sınır tanımadığını gösterdi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Instagram'da 2,3 milyon takipçisi olan Vignali'nin bu fotoğrafına binlerce beğeni yağdı ve hayranlarından birçok güzel yorum aldı.



