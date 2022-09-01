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ÜNLÜ & Co’nun kredi notu "AA+"ya yükseldi

01.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Mahmut Ünlü: - "Çeşitlendirilmiş iş kollarımız ve uzman ekibimiz ile çalışmalarımızı aynı kararlılıkla bundan sonra da sürdürerek ÜNLÜ & Co’nun başarı zincirine yeni halkalar ekleyeceğimize inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia, Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu “AA+”ya yükseltti.

ÜNLÜ & Co açıklamasına göre, JCR raporuna göre ÜNLÜ & Co’nun geçtiğimiz yıl "AA" olarak belirlenen uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu bu yıl "AA+", görünümü "durağan" olarak belirlendi. Raporda ÜNLÜ & Co’nun Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para kredi derecelendirme notu ise "BB", görünümü "negatif" olarak açıklandı.

JCR Eurasia tarafından yapılan açıklamada ÜNLÜ & Co’nun kredi notu yükselişinin nedenleri arasında, "İyi konumlandırılmış bağlı ortaklıklar ve istikrarlı 'devamlı gelir' yaratımı ile sürdürülebilir gelir ve kâr yaratım kapasitesi, yüksek kaliteli aktif büyümesi ile desteklenen sağlam likidite ölçümleri, hisse senedi ihraç primleri ve kârlı operasyonlar ile desteklenen güçlü özkaynak yapısı, çeşitlendirilmiş iş kolları ve borçlanma kaynakları, saygın ortaklık yapısı ve yurt içi ve yurt dışı yerleşik bireysel ve kurumsal müşteriler ile köklü ilişkiler" maddeleri sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olarak çalışmalarını her zaman 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı ve girişimci ruhunu koruyan bir finans kuruluşu olma hedefleri doğrultusunda sürdürdüklerini ve bu hedefin kendileri için aynı zamanda başarının da anahtarı olduğunu ifade etti.

Ünlü, JCR'nin geçen yıl halka arz sonrası kredi notlarını "AA" olarak belirlediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomik ortamdaki çalkantılı sürece rağmen bu yıl uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notumuzun yükseltilerek “AA+” olarak açıklanması, ÜNLÜ & Co’nun uzman ekibiyle birlikte her şartta doğru işlere imza attığının bir göstergesi niteliğinde. Çeşitlendirilmiş iş kollarımız ve uzman ekibimiz ile çalışmalarımızı aynı kararlılıkla bundan sonra da sürdürerek ÜNLÜ & Co’nun başarı zincirine yeni halkalar ekleyeceğimize inanıyorum."

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