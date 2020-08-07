YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ünlü gece kulübü korona virüs denetiminden tam not aldı

Ünlü gece kulübü korona virüs denetiminden tam not aldı

AYDIN HABERLERİ  | 07.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ünlü gece kulübü Harem ve Ex Club koronavirüs denetiminden tam not aldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlatılan uygulama turizm merkezi Kuşadası’nda da gerçekleşti.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ünlü gece kulübü Harem ve Ex Club koronavirüs denetiminden tam not aldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlatılan uygulama turizm merkezi Kuşadası’nda da gerçekleşti. Kaleiçi’nde bulunan ünlü gece kulübü Harem ve Ex Club polislerin yaptığı denetimden tam not aldı. Polis ekipleri Harem ve Ex Club’ta koronavirüs denetimleri gerçekleştirdi. Masalar arasında ki mesafeyi de kontrol eden ekipler mekan sahibine aldığı tedbirler dolayısıyla teşekkür etti.
Kulüp girişinde ateşi ölçülen ve dezenfektan ikram edilen tatilciler, içeride ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak eğlenirken, masalar arasında bulunan 2 metrelik mesafe ile kulüpte dans eden misafirler oldukça memnun olduklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Aydın Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:37
Sabah
06:10
Öğle
13:19
İkindi
17:07
Akşam
20:19
Yatsı
21:46

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakanlıktan Adü’nün İki Projesi’ne Destek

Bakanlıktan Adü’nün İki Projesi’ne Destek

Vali Kerem Al, SBS'de Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Vali Kerem Al, SBS'de Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.