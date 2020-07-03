Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan olay paylaşım

Son dönemde paylaşımları ve yaptığı itiraflarla gündeme gelen ABD'li golfçü Paige Spiranac'ten bir dikkat çeken açıklama daha geldi. 27 yaşındaki güzel golfçü, yetişkin olana kadar annesi yüzünden golf kursunda sürekli bebek maması yediğini itiraf etti.

"BEBEK MAMASI"

Kişisel podcast hesabının canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Spiranac, "Annem ekmek ve karbonhidrat olması nedeniyle golf kursunda sandviç yememe izin vermiyordu. Bana sürekli bebek maması yediriyordu. Çok utanç vericiydi." dedi.

"18 YAŞIMA KADAR BEBEK MAMASI YEDİM"

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum' diyen güzel sporcu, "18 yaşıma kadar bebek maması yedim.Bebek mamasının içinde küçük et sosisleri vardı, hindi veya tavuk gibiydiler ve tadı Viyana sosisine benziyordu.Annem, bebek mamalarını garip bir kutu içerisine koyardı. Kağıt havlu ve plastik tabaklar da olurdu. Koruyucu yoktu, bu yüzden bir yetişkin besininden çok daha iyiydi.Benim sağlıksız yiyecekler yemem annem tarafından yasaklanmıştı. Bana kötü şeyler vermezdi. Bu yüzden tam anlamıyla 18 yaşına kadar bebek maması yedim.Evimde hala bebek maması bulundururum. Çünkü annem bana bebek mamasının benim için iyi olduğunu söylüyor" dedi.

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi olan güzel golfçü Paige Spiranac, geçtiğimiz günlerde de golf oynarken, iç çamaşırı giymediğini dile getirmişti.