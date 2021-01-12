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Ünlü Influencer Tuğçe Baltacı kozmetik sektöründe de iddialı

12.01.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Ünlü Influencer Tuğçe Baltacı kozmetik sektöründe de iddialı

Ünlü influencer Tuğçe Baltacı, kozmetik sektörüne iddialı bir giriş yaptı.

Ünlü influencer Tuğçe Baltacı, kozmetik sektörüne iddialı bir giriş yaptı. 4 sene süren çalışmalar sonucunda TGC Hair Care & Cosmetic markası ile sektörde adından söz ettiren Tuğçe Baltacı, bizzat deneyimlerinden yola çıkarak geliştirdiği ürünleri ile büyük talep gördüğünü söyledi.
Ünlü influencer ve güzellik uzmanı Baltacı, yaptığı açıklama da ’’Kızım, benim hayatımın en olaganüstü olayı. Onun doğumuyla ben bambaşka bir Tuğçe oldum. Sınırları siz bilinçaltından kaldırınca bütün kapılar önünüzde açılıyor. Saç bakımı ürünleri üzerine yapacağımız yenilikler zaman içinde artarak devam edecek” dedi.
Hangi Ürünler Revaçta?
TGC Hair Care & Cosmetic ürünlerinin son dönemler de oldukça revaç gördüğünü, pandeminin de etkisi ile özellikle online alış veriş işlemlerinde 3 kat artış gözlemlediklerini belirten Baltacı, en çok tutulan ürünlerinin saç bakım yağı ve Türk kahveli kil maskesi olduğunu belirtti.
Tuğçe Baltacı, “Özellikle Türk kahveli kil maskesi, sarkık ve gevşek ciltleri sıkılaştırmakta kullanılan doğal çözümlerden biri olarak biliniyor. Ancak doğru yerden temin edilmesi ve kaliteli bir yapıda olması büyük öneme sahip. İşte TGC Hair Care & Cosmetic tam da bu nokta da devreye giriyor. Rakiplerinden çok daha etkili ürünlere sahip olması nedeni ile geri dönüşlerin tamamı olumlu olarak gerçekleşiyor. Şimdiye kadar Instagram’da hep başka markaların reklamını yaptım. Ama artık kendi markamın sosyal medyada marka elçisi olarak yayın yapacağım. Takipçilerimle sık sık markamın ürünlerini paylaşacak kampanyalar düzenleyeceğim” ifadelerinde bulundu.

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