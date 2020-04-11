YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ünlü iş adamı Ahlatçı, ‘Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na 1.5 milyon TL bağışladı

Ünlü iş adamı Ahlatçı, ‘Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na 1.5 milyon TL bağışladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük 40 şirketinden biri olan Ahlatçı Holding’in genç varisi Ateş Ahlatçı, Türkiye’de yürütülen Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na Ahlatçı Holding adına 1.5 milyon TL gibi bir bağış yaptı.Daha önce de 3 bin 300 çalışanın olduğu firmaya son olaylardan sonra istihdamı artırmak amacı ile 330 çalışan daha alan Ahlatçı, bu yardımı ile yine adından söz ettirdi.

Ünlü iş adamı Ahlatçı, ‘Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na 1.5 milyon TL bağışladı

Türkiye’nin en büyük 40 şirketinden biri olan Ahlatçı Holding’in genç varisi Ateş Ahlatçı, Türkiye’de yürütülen Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na Ahlatçı Holding adına 1.5 milyon TL gibi bir bağış yaptı.
Daha önce de 3 bin 300 çalışanın olduğu firmaya son olaylardan sonra istihdamı artırmak amacı ile 330 çalışan daha alan Ahlatçı, bu yardımı ile yine adından söz ettirdi. Eğitim hayatına da aşırı önem veren ve kendini geliştirmek için çabalayan biri olan 1997 doğumlu Ahlatçı, geçen sene İtalya’nın önde gelen üniversitelerinden birinde Digital Marketing eğitimi aldı ve şu anda da Bahçeşehir Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünde eğitimini sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:24
Öğle
13:10
İkindi
16:50
Akşam
19:46
Yatsı
21:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

BAĞCILAR'DA BAZI MEYDANLAR, CADDELER VE SOKAKLAR YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

BAĞCILAR'DA BAZI MEYDANLAR, CADDELER VE SOKAKLAR YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden ‘evde kal’ çağrısı

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden ‘evde kal’ çağrısı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.