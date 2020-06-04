Ünlü isimler Bayraklı’da Nazım’ı anlattı

Usta şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 57’inci yıl dönümünde Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide anıldı. İnternet ortamında geçekleştirilen etkinliğe Şair ve Yazar Ahmet Ümit, Oyuncu, Şair ve Tarihçi Pelin Batu ile Yönetmen Cengiz Özkarabekir konuk oldu. Söyleşide ünlü isimler, birlikte hayata geçirdikleri “Merhaba Güzel Vatanım” filmi üzerinden Nazım Hikmet’in hayatını anlattı. Nazım Hikmet Ran’ı anma etkinliği kapsamında ünlü isimler Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide bir araya geldi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen program, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Moderatörlüğünü Yavuz Emre Behiç’in yaptığı; Ahmet Ümit, Pelin Batu ve Cengiz Özkarabekir’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşide ünlü Şair Nazım’ın hayatı, ideolojisi, kitapları ve dünyaya bakışı anlatıldı. Etkinlikte ayrıca senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir’in yaptığı, başrollerini Yetkin Dikinciler, Serkan Altıntaş, Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Başkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar ve Alper Türedi’nin paylaştığı “Merhaba Güzel Vatanım” filmi konuşuldu.

“Olduğu gibi görünen bir yazardı”

Nazım Hikmet’in yazarlık yönünü anlatan Ahmet Ümit, “Nazım, yaşadığı gibi yazan, olduğu gibi görünen bir yazardı. Yaşamım boyunca Nazım’ın şiirlerinden çok etkilendim ve bana hep yön verdi. İdeolojisine zarar gelecek diye gerçekleri söylemekten, yazmaktan çekinmeyen ve yaşamı boyunca tutarlı şekilde hayatını sürdürmüş gerçek bir aydındı. Biz bu filmi yaparken, Nazım’la ilgili her türlü bilgiyi, belgeyi araştırdık. Okumadığımız kadar okuduk, araştırdık ve yaşayan, gerçek kişilerden derlemeler aldık. Kendi ağzından çıkan sözleri, yazıları, en ince detayına kadar baştan sona yeniden inceledik. Gerçeklere sadık kalarak yazdık ve filmi ortaya çıkardık. Nazım’ı yaşatan şeylerden biri sağlam kişiliğinin olması ve hakikati şahsiyetli şekilde savunması. İkincisi ise, onun çok büyük bir şair olmasıdır. Şiirleri onu ölümsüz yapmıştır. Bugün insanlara hala özgürlüğü, umudu, yaşama sevincini anlatmaktadır” dedi.

“Nazım, tutkunun vücut bulmuş halidir”

Şair, Yazar ve Tarihçi Pelin Batu ise, “Nazım’da beni en çok etkileyen konu hümanizmidir. İnsanları çok sevdiğini hissedersiniz dizelerinde. Buram buram coşku, cesaret ve aşk kokar yazıları. Benim için Nazım, tutkunun vücut bulmuş halidir. Yazılarını okuduğunuzda Nazım ile konuştuğunuzu hissedersiniz. Modernizmi sesiyle, müziğiyle ve ruhuyla birleştirmiş yüzyılın en önemli yazarlardan biridir. Dünyada adı geçen yegâne Türk şairdir. Nazım, birazcık antidepresan gibidir. Bana her zaman çok iyi gelmiştir. Her güne bir Nazım şiiri iyi gelir” diye konuştu.