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  4. Ünlü isimler Çeşme’de müzik ziyafeti sunacak

Ünlü isimler Çeşme’de müzik ziyafeti sunacak

İZMİR HABERLERİ  | 17.07.2020 10:18 | Son Güncelleme

Salgından dolayı verilen uzun aranın ardından ünlü sanatçılar hayranları ile Çeşme’de buluşmaya hazırlanıyor.Kerki Solfej organizasyonu ile Çeşme Antik Tiyatro’da gerçekleşecek konserler dizisinde 24 Temmuz’da Ayta Sözeri, 31 Temmuz’da Sertap Erener, 2 Ağustos’da Duman,15 Ağustos’da Erol Evgin, 22 Ağustos’ta ise Levent Yüksel sahne alacak.

Salgından dolayı verilen uzun aranın ardından ünlü sanatçılar hayranları ile Çeşme’de buluşmaya hazırlanıyor.
Kerki Solfej organizasyonu ile Çeşme Antik Tiyatro’da gerçekleşecek konserler dizisinde 24 Temmuz’da Ayta Sözeri, 31 Temmuz’da Sertap Erener, 2 Ağustos’da Duman,15 Ağustos’da Erol Evgin, 22 Ağustos’ta ise Levent Yüksel sahne alacak. Bir süredir sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçılar, sevenleri için hazırladıkları özel repertuar ile hasret giderecek.
Biletleri 80 ile 200 TL arasında satışa sunulan konserler saat 21.00’de başlayıp 24.00’de son bulacak.
Konser dizisine tüm müzikseverleri beklediklerini dile getiren Kerki Solfej organizasyon yetkilileri, “Sosyal mesafeyi korumak için konser alanında bir koltuk boş, bir koltuk dolu şeklinde bir düzenleme yaptık. İçeride yiyecek içecek satışı olmayacak. Tüm girişlerde dezenfektan bulunacak ve maskesiz gelen misafirlerimize maske dağıtılacak” diye konuştu.

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