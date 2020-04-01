Ünlü isimlerden "Evde kal, kitapla kal" çağrısı

Kerem Alışık evde kalınan süreçte en sadık dostların kitap olduğunu vurgulayarak, "Kitapları okumamak, kitapları yakmaktan daha büyük bir suçtur. Umut belkide gelecek sayfada." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllardır yaptığı bestelerle insanları okumaya ve anlatmaya çalıştığını belirten Orhan Gencebay, "Okuma sırası şimdi hepimizde. Bu zor günleri kendimize yatırım yaparak geçirebiliriz. Çünkü yarınları yazmak için bugün okumamız lazım." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 30 Mart - 5 Nisan Kütüphaneler Haftası kapsamında hazırlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ünlü simaların "Yarınları yazmak için Türkiye okuyor. Evde kal, kitapla kal" çağrısını sunan kısa videolar, Bakanlığın Instagram, Twitter, Facebook hesaplarında yayınlanıyor.

Tamer Karadağlı hayatın koşuşturması içinde uzun zamandır kitap okumanın ihmal edildiğini belirterek kampanyaya, "Ülkemiz ve dünya çok kritik bir dönemden geçiyor. Hepimiz evlerimize kapandık, içimize döndük. Sıkılıyoruz ama sıkılmak zorunda değiliz, nasıl mı? Kitap okuyarak. Hadi telafi edelim ve kitap okuyalım." sözleriyle destek verdi.

Doğa Rutkay, evde kaldığı süre içinde kitaplara başvurduğunu ifade ederek, "Her kitapta bambaşka bir hikaye var. Bir kitap alalım, sayfalarını çevirelim ve bırakalım kendimizi kitaplara bakalım bizi nereye götürüyor." ifadesine yer verdi.

İlber Ortaylı, korona salgınının herkesi evlerine kapanmak zorunda bıraktığını, kurallara uymayanları büyük tehlikelerin beklediğini vurgulayarak, "Sıkıcı kapanmayı renkli bir faaliyete çevirmek mümkündür. Lütfen hoşlanacağımız kitapları okuyalım. Not tutalım. Bunu da yapamazsak iyi filmleri seyredelim. Bu imkanlar artık var. Bu sıkıntılı günleri bir şeyler kazanarak, düşünerek, bir ölçüde de olsa lezzetli geçirelim." tavsiyesinde bulundu.