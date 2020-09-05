Ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın Başkan Hürriyet’in sanat danışmanlığını yapacak

İzmit Belediye Başkanı. Fatma Kaplan Hürriyet kentteki kültür sanat etkinliklerini üst seviyelere taşımak adına bundan sonra Cihat Aşkın ile birlikte yol yürüyecek.

Ünlü keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sanat danışmanlığını yapacak. Keman virtüözü olarak çıktığı konser turnelerinde Kuzey ve Güney Amerika’da, Avrupa ve Asya’da, Afrika’da resitaller ve konserler vermiş, Türk ve evrensel sanatın ürünlerini dünya ile paylaşmız Aşkın, Fatma Kaplan’la birlikte yol yürüyecek.

