Ünlü komedyen Yavuz Seçkin'den göze geldik paylaşımı! Hastanelik oldu

'Yılan Hikayesi' ve 'Avrupa Yakası' gibi başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu önceki gün evlerinin bahçesinde talihsiz bir kaza geçirdi. 52 yaşındaki oyuncu, eşi Dicle Güler ile 10. yıl dönümlerini kutlamak için evlerinin bahçelerini tercih etti. Bahçede ağaca uzanmak için çıktığı sandalyeden düşen Seçkin, İnstagram hesabından yayınladığı videoda bir iki kırığının olduğunu ancak toparlayacağını dile getirdi.

NAZAR BÖYLE DEĞİYOR DEMEK Kİ

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin,geçtiğimiz gün beklenmedik bir kaza geçirdi. Evinin bahçesinde sandalyeden düşen 52 yaşındaki Seçkin, hastanelik oldu. Tedavi altına alınan oyuncudan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren ünlü komedyen paylaşımına ise "Nazar böyle değiyor demek ki.Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik herhalde.Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık, var ama toparlayacağız inşallah" notunu ekledi.

Ünlü oyuncuya eşi Dicle hanım refakat ederken, sevenleri tarafından paylaştığı videoya birçok geçmiş olsun yorumu yapıldı.