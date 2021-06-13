Ünlü komedyen Yavuz Seçkin'den göze geldik paylaşımı! Hastanelik oldu

'Yılan Hikayesi' ve 'Avrupa Yakası' gibi başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu önceki gün evlerinin bahçesinde talihsiz bir kaza geçirdi. 52 yaşındaki oyuncu, eşi Dicle Güler ile 10. yıl dönümlerini kutlamak için evlerinin bahçelerini tercih etti. Bahçede ağaca uzanmak için çıktığı sandalyeden düşen Seçkin, İnstagram hesabından yayınladığı videoda bir iki kırığının olduğunu ancak toparlayacağını dile getirdi.
Ünlü komedyen Yavuz Seçkin,geçtiğimiz gün beklenmedik bir kaza geçirdi. Evinin bahçesinde sandalyeden düşen 52 yaşındaki Seçkin, hastanelik oldu. Tedavi altına alınan oyuncudan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren ünlü komedyen paylaşımına ise "Nazar böyle değiyor demek ki.Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik herhalde.Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık, var ama toparlayacağız inşallah" notunu ekledi.
Ünlü oyuncuya eşi Dicle hanım refakat ederken, sevenleri tarafından paylaştığı videoya birçok geçmiş olsun yorumu yapıldı.
Yavuz Seçkin, 2 Ocak 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen bir radyo ve TV programcısı aynı zamanda oyuncudur. Lise öğrenimini Şişli Motor Meslek Lisesi'nde tamamladı. 28 yaşına geldiğinde ise taklit yeteneğini keşfederek, "Yavuz'un Minibüsü" adlı programıyla Radyo Klas'ta yayın hayatına başladı.
Daha sonra ise programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yaptı. Radyo Klas'tan ayrılma kararı alarak, Süper FM'de program yapmaya başladı.
Radyonun ardından yeteneğini televizyon dizilerinde yer alarak da gösterdi. Yılan Hikayesi, Avrupa Yakası,Galip Derviş, Hastasıyım Doktor gibi bir çok dizi ve filmde rol alan Seçikin, Bülent Ersoy ve Ceyhun Yılmaz ile beraber Star TV'de 'Üçümüz Bir Divayla' programını yaptı.
Daha sonra ATV ve Kanaltürk'te İsmail Baki Tuncer ile beraber "Medyatip" programını sundu. Son yıllarda ekranlardan uzakta kalan komedyen, halen radyo programı çalışmalarına devam ediyor.
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